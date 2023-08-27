Самодельный беспилотник со взрывчаткой нашли в поле в Орловской области

Беспилотник со взрывчаткой обнаружили в поле в полутора километрах от деревни Маслово Сосковского района Орловской области. Согласно сведениям SHOT , место опасной находки оцеплено.

БПЛА кустарного производства был обнаружен накануне вечером. Тогда же выяснилось, что на нём есть взрывное устройство. Собравшихся посмотреть на опасный дрон местных жителей правоохранители отправили по домам. Теперь беспилотник планируют обезвредить. Как он оказался на поле, предстоит выяснить.