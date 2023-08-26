Регион

Уведомления отключены

26 августа, 20:12

Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Трубчевским районом Брянской области. Дрон упал в поле, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Аппарат уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет. Сбитый беспилотник упал в поле. Разрушений нет", — написал глава области в телеграм-канале.

В Минобороны уточнили, что попытка террористической атаки Киева БПЛА самолётного типа пресечена около 21:45 мск.

Под Истрой нашли обломки сбитого украинского дрона

Под Истрой нашли обломки сбитого украинского дрона

А ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки дрона ВСУ села Щетиновка. Дрон сбросил взрывное устройство, от взрыва мужчина получил смертельные осколочные ранения.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров