Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Трубчевским районом Брянской области. Дрон упал в поле, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Аппарат уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет. Сбитый беспилотник упал в поле. Разрушений нет", — написал глава области в телеграм-канале.

В Минобороны уточнили, что попытка террористической атаки Киева БПЛА самолётного типа пресечена около 21:45 мск.