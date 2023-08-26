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26 августа, 14:38

Под Истрой нашли обломки сбитого украинского дрона

Витушева: В Истринском районе Подмосковья нашли обломки сбитого беспилотника

<p>Обломки сбитого в Истринском районе Московской области беспилотника. Обложка © <a href="https://t.me/tatianavitusheva/8924" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Татьяна Витушева</p>

Обломки сбитого в Истринском районе Московской области беспилотника. Обложка © Telegram / Татьяна Витушева

В Истринском районе Московской области нашли обломки уничтоженного ночью украинского беспилотника, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. Они направлены на экспертизу.

"В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона", написала она в своём телеграм-канале.

Витушева добавила, что БПЛА был самолётного типа, а также, как предполагается, имел максимальный радиус действия в 800 километров и крейсерскую скорость в 120 километров в час. Оперативные службы продолжают работу.

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Напомним, минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник в Истринском районе Подмосковья. Как добавили в Минобороны, дрон пытался атаковать объекты на территории столичного региона.

Матвей Константинов
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