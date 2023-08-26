Под Истрой нашли обломки сбитого украинского дрона

В Истринском районе Московской области нашли обломки уничтоженного ночью украинского беспилотника, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. Они направлены на экспертизу.

"В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона", — написала она в своём телеграм-канале.