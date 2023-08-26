Под Истрой нашли обломки сбитого украинского дрона
Витушева: В Истринском районе Подмосковья нашли обломки сбитого беспилотника
Обломки сбитого в Истринском районе Московской области беспилотника. Обложка © Telegram / Татьяна Витушева
В Истринском районе Московской области нашли обломки уничтоженного ночью украинского беспилотника, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. Они направлены на экспертизу.
"В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона", — написала она в своём телеграм-канале.
Витушева добавила, что БПЛА был самолётного типа, а также, как предполагается, имел максимальный радиус действия в 800 километров и крейсерскую скорость в 120 километров в час. Оперативные службы продолжают работу.
Напомним, минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник в Истринском районе Подмосковья. Как добавили в Минобороны, дрон пытался атаковать объекты на территории столичного региона.