На подлёте к Москве сбили беспилотник

В Истринском районе на подлёте к Москве уничтожен беспилотник. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет", — написал он, уточнив, что на месте произошедшего работают экстренные службы.