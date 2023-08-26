На подлёте к Москве сбили беспилотник
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Истринском районе
В Истринском районе на подлёте к Москве уничтожен беспилотник. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет", — написал он, уточнив, что на месте произошедшего работают экстренные службы.
Ранее Собянин рассказал о повреждениях в районе "Москва-Сити" после падения дрона. Три беспилотника были сбиты в ночь на 23 августа. Как сообщили в Минобороны, два из них уничтожены в воздухе, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".
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