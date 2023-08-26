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26 августа, 00:19

На подлёте к Москве сбили беспилотник

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Истринском районе

В Истринском районе на подлёте к Москве уничтожен беспилотник. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет", — написал он, уточнив, что на месте произошедшего работают экстренные службы.

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Ранее Собянин рассказал о повреждениях в районе "Москва-Сити" после падения дрона. Три беспилотника были сбиты в ночь на 23 августа. Как сообщили в Минобороны, два из них уничтожены в воздухе, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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