Кабина лифта с двумя рабочими сверху сорвалась в шахту в Люберцах

Ремонт грузового лифта в многоэтажке Люберец обернулся для двух рабочих серьёзными травмами и госпитализацией. Во время планового обслуживания кабина упала в шахту, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. По факту ЧП следователями организована проверка.

Инцидент произошёл 27 августа на улице Рождественской. Как уточнил глава городского округа Владимир Волков, два специалиста обслуживающей организации ООО "ЭВМ" в момент ЧП находились на кабине. Один из рабочих отделался ушибами, тогда как у второго врачи диагностировали перелом ноги.

"Представители администрации округа находятся на месте происшествия для выяснения причин падения лифта. Я также выехал на место. В ближайшее время совместно с Госжилинспекцией МО будет проведена инспекция всех управляющих организаций и обслуживающих компаний округа", — написал в телеграм-канале Волков.