Психолог рассказала, чем опасен навязчивый страх

Страх — это базовая эмоция, которая предупреждает человека об опасности, однако у некоторых она может перейти в невротическую и затянуться, спровоцировав серьёзные психологические проблемы. Среди них — нездоровый перфекционизм. Об этом рассказала клинический психолог Елена Скорина.

"Когда страх переходит из реального в невротический, который проявляется в крайних формах (панике, ужасе, шоке, фобиях), имеет тенденцию к навязчивости и затягиваться, — это деструктивный страх, с которым нужно бороться", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

В результате в стремлении к идеалу становится страшно совершать ошибки и это заканчивается неврозом. Такой страх может помочь человеку быть внимательным, старательным, но, если такая боязнь станет навязчивой, к ней может примешаться неумение принимать свои ошибки, то есть разовьётся нездоровый перфекционизм.