Психолог объяснила причины возникновения повышенной тревожности

Чувство постоянной тревоги — это ведущий симптом повышенной тревожности, которая является расстройством невротического спектра, рассказала РИА "ФедералПресс" клинический психолог Елена Скорина.

"Тревожность — это психологическая черта. Она может патологически проявляться в виде невротической, когда человек не смог справиться со стрессом, и в виде органической, возникающей из-за соматических болезней человека", — пояснила Скорина.

Чаще всего, по её словам, причина появления тревожности кроется в наследственной предрасположенности, особенностях воспитания, либо психотравмирующей окружающей среде. Если тревога не снижает качество жизни человека это значит, что адаптационные механизмы таким образом помогают ему справляться со стрессом.

Однако существуют показания для обращения к неврологу или психиатру. Это нужно сделать, если слишком часто посещают мысли о возможных неудачах, присутствует постоянное волнение и напряжение, повышается чувствительность к критике, слишком занижена самооценка и возникают дрожь. В числе причин, сигнализирующих о необходимости посещения врача также головные боли, повышенная потливость, учащённое сердцебиение, головокружение и одышка, резюмировала Скорина.