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28 августа, 17:47

"С радостью сама поеду": Дана Борисова оценила идею "безалкогольного all inclusive" в Турции

Дана Борисова поддержала идею туроператоров о безалкогольном all inclusive

Телеведущая Дана Борисова поддержала инициативу по продаже путёвок в Турцию по безалкогольной системе "всё включено". В беседе с Лайфом знаменитая блондинка отметила, что с огромной радостью сама бы поехала отдыхать в подобный отель.

"Поддерживаю, естественно, такую инициативу. Потому что отдых такой, как распитие спиртных алкогольных напитков круглыми сутками, лично мне, как человеку непьющему, неприятно находиться круглосуточно в компании пьяных немцев и россиян", — высказалась Борисова.

Телеведущая добавила, что непременно воспользуется возможностью купить подобную путёвку, так как на отдыхе ей совершенно не нужен алкоголь, поэтому отдавать лишние деньги она больше не намерена.

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Ранее сообщалось, что россиянам начали продавать туры в Турцию с безалкогольным "всё включено", и оказалось, что спрос есть. По данным АТОР, первыми эту систему опробовали отели Антальи и Эгейского побережья. Такие путёвки, как подсчитали эксперты, на 7–9% дешевле, чем обычный all inclusive, включающий местный алкоголь.

Обложка ©

VK / Дана Борисова

Ольга Годуненко
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