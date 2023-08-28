"С радостью сама поеду": Дана Борисова оценила идею "безалкогольного all inclusive" в Турции
Дана Борисова поддержала идею туроператоров о безалкогольном all inclusive
Телеведущая Дана Борисова поддержала инициативу по продаже путёвок в Турцию по безалкогольной системе "всё включено". В беседе с Лайфом знаменитая блондинка отметила, что с огромной радостью сама бы поехала отдыхать в подобный отель.
"Поддерживаю, естественно, такую инициативу. Потому что отдых такой, как распитие спиртных алкогольных напитков круглыми сутками, лично мне, как человеку непьющему, неприятно находиться круглосуточно в компании пьяных немцев и россиян", — высказалась Борисова.
Телеведущая добавила, что непременно воспользуется возможностью купить подобную путёвку, так как на отдыхе ей совершенно не нужен алкоголь, поэтому отдавать лишние деньги она больше не намерена.
Ранее сообщалось, что россиянам начали продавать туры в Турцию с безалкогольным "всё включено", и оказалось, что спрос есть. По данным АТОР, первыми эту систему опробовали отели Антальи и Эгейского побережья. Такие путёвки, как подсчитали эксперты, на 7–9% дешевле, чем обычный all inclusive, включающий местный алкоголь.
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