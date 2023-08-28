"С радостью сама поеду": Дана Борисова оценила идею "безалкогольного all inclusive" в Турции

Телеведущая Дана Борисова поддержала инициативу по продаже путёвок в Турцию по безалкогольной системе "всё включено". В беседе с Лайфом знаменитая блондинка отметила, что с огромной радостью сама бы поехала отдыхать в подобный отель.

"Поддерживаю, естественно, такую инициативу. Потому что отдых такой, как распитие спиртных алкогольных напитков круглыми сутками, лично мне, как человеку непьющему, неприятно находиться круглосуточно в компании пьяных немцев и россиян", — высказалась Борисова.

Телеведущая добавила, что непременно воспользуется возможностью купить подобную путёвку, так как на отдыхе ей совершенно не нужен алкоголь, поэтому отдавать лишние деньги она больше не намерена.