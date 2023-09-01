День знаний, День перерыва на искусство, Фёкла-свекольница: праздники и приметы 1 сентября Сегодня, 1 сентября, в России и других странах отмечается праздник, который знаменует начало целого нового этапа в жизни миллионов детей и их родителей. А ещё на эту дату выпадает "день рождения" одного из российских регионов и два неофициальных добрых праздника. 31 августа, 21:01 1 Сентября — День знаний. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

День знаний

Сегодня, 1 сентября, в России отмечается большой и волнительный праздник — День знаний. Вот несколько фактов о нём: это первый день нового учебного года для школьников, студентов;

обычно дата не смещается, в этом году выпадает на пятницу;

нерабочим не является;

в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира;

с этого года в День знаний в школах будет исполняться гимн и подниматься флаг;

единое начало учебного года 1 сентября было введено в 1935 году;

в 2023 году в России более двух миллионов первоклассников.

Считается, что традиция начинать учебный год с 1 сентября уходит корнями в древние церковные обычаи. Истоки праздника связывают с обычаем XV века отмечать наступление нового календарного года в первый день осени. В течение последующих веков начало обучения перемещалось. Он выпадало то на начало Успенского поста (14 августа по новому стилю, 1 августа по старому), то на первый день после его окончания (29 августа по новому стилю, 16 августа по старому). Окончательно единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено уже в СССР: 3 сентября 1935 года было принято постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б). Официальным государственным праздником День знаний стал в 1980 году по указу Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях".

В большинстве российских школ 1 Сентября проходят праздничные мероприятия, которые называют линейками. Кульминационный момент — подъём флага под гимн России и первый звонок, когда старшеклассник проходит с первоклашкой с колокольчиком в руках. После этого проводятся классные часы, уроки знаний, мира и безопасности. Полноценные же занятия в этом году будут только с понедельника, 4 сентября. Различные события ждут ребят и за стенами школ. Во многих городах для них пройдут концерты, конкурсы и праздники в городских и развлекательных центрах.

День государственности Кабардино-Балкарской Республики

1 сентября — День государственности Кабардино-Балкарской Республики. Фото © Wikipedia / Nalchick

1 сентября в России отмечается праздник одного из регионов — День государственности Кабардино-Балкарской Республики. Рассказываем о нём: был учреждён в 1997 году по случаю принятия новой конституции республики;

приурочен к созданию 1 сентября 1921 года Кабардинской автономной области РСФСР;

в эту же дату отмечается День города Нальчика;

в республике по такому случаю проводятся масштабные празднования;

в КБР этот день является выходным.

Кабардино-Балкарская Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального округа России. Она была образована как Кабардинская автономная область 1 сентября 1921 года, через год стала Кабардино-Балкарской автономной областью, в 1936 году была преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР, а с 1992 года является Кабардино-Балкарской Республикой в составе Российской Федерации. Располагается на Кавказе, что делает республику очень красивой. Именно на её территории находится высочайшая гора России и Европы — Эльбрус (5642 м).

1 сентября ко Дню государственности КБР, или Дню республики, приурочено множество праздничных мероприятий. Для них есть ещё один повод: в этот же день отмечается День города Нальчика, который является административным центром республики. Так, сегодня на пешеходной части улицы Кабардинской проходит выставка "Нальчик" в графическом и шрифтовом исполнении. Праздничные мероприятия организованы в парках и скверах.

Всемирный день написания писем

1 сентября — Всемирный день написания писем. Фото © Freepik / rawpixel.com

1 сентября также отмечается такой малоизвестный в России праздник, как Всемирный день написания писем (World Letter Writing Day). Вот какая информация есть о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 1 сентября, дата не смещается;

появился в 2014 году по задумке австралийского писателя;

придуман для призыва писать традиционные бумажные письма.

Появление Всемирного дня написания писем связывают с именем австралийского писателя Ричарда Симкина. В начале двухтысячных годов он решил написать книгу "Австралийские легенды" о выдающихся людях этой страны. Симкин отправил бумажные письма всем, кого хотел упомянуть в произведении. К своей большой радости он получил много ответов. Это подвигло его выступить с идеей посвятить один из дней бумажным письмам, чтобы поддерживать такой традиционный вид общения.

В наше время, увы, такой канал переписки уже выглядит как анахронизм. Большинству людей гораздо проще позвонить, отправить сообщение через мессенджер или хотя бы электронную почту, чем составлять письмо на бумаге. Теряется целый большой пласт культуры, связанный с перепиской через обычную почту. И сегодня, во Всемирный день написания писем, можно немного отступить от привычного — отправить письмо или хотя бы открытку близким или друзьям. Это их очень приятно удивит. Может быть, зародится новая традиция обмениваться такими посланиями.

День перерыва на искусство

1 сентября — День перерыва на искусство. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

1 сентября 2023 года в России и других странах отмечается ещё один праздник, по духу схожий с упомянутым выше, — это День перерыва на искусство (Art Break Day). Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно в первую пятницу сентября;

в 2023 году выпадает на 1 сентября;

инициатор — некоммерческая организация Art is Moving;

цель — популяризация искусства, призыв отвлечься от суеты и рутины;

в этот день в десятках городов проходят выставки и другие мероприятия.

Некоммерческая организация Art is Moving придумала этот праздник, а скорее большое международное мероприятие, как способ справиться с повседневным стрессом. Цель — подчеркнуть важность искусства и творчества как способа передохнуть и отдохнуть от повседневной рутины.

Впервые День перерыва на искусство отметили в 2011 году, и идея получила отклик. Уже через несколько лет различные выставки, концерты проходили в этот день в десятках городов, в них принимали участие тысячи человек. Способов отметить сегодняшний неофициальный праздник много. Например, можно отправиться в музей и провести там пару умиротворённых и наполненных созерцанием прекрасного часов. Также можно проявить свой талант: нарисовать что-то, написать рассказ. Неслучайно есть целое направление психотерапии — арт-терапия, которая помогает избавляться от негативных переживаний через творчество.

Приметы 1 сентября

Фёкла-свекольница

1 сентября Русская православная церковь чтит память святых мучеников Ти­мо­фея, Ага­пия и Фёклы. Пострадали они в 304 году. Тимофей был родом из палестинского города Газы. За проповедование христианства он был схвачен и доставлен к правителю города Урбану. И там верующий не стал отказываться от Христа, за что был подвергнут пыткам. В тот же период такая же судьба постигла христиан Агапия и Фёклу. Они были подвергнуты жестоким мучениям, и так как и после этого ещё держались веры во Христа, то были брошены на растерзание зверям, отчего и скончались.

По народному же календарю в эту дату отмечается день Фёклы-свекольницы. Связано это с традицией начинать осень со сбора свёклы. Считалось, что в этот день нельзя жаловаться на трудности и бедность, иначе невзгоды будут только накапливаться. Не рекомендовалось принимать серьёзные решения, поскольку люди боялись, что можно упустить удачу. Ещё на Фёклу-свекольницу старались не отправляться в поездки. Было принято посвящать этот день делам дома и в поле.

Погодные приметы на 1 сентября

Облака едва видны — к солнечной, нежаркой погоде.

Южный ветер — к хорошему будущему урожаю.

Месяц повис рогами вниз — к несчастьям.

Какая погода в этот день, такая и на всю золотую пору.

Туман — к снежной зиме.

Именинники 1 сентября

1 сентября именины у российского актёра Андрея Федорцова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 1 сентября, именины у обладателей следующих имён: Андрей

Николай

Тимофей

Фёкла. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев