Россиянин неделю пил таблетки для потенции и загремел в реанимацию
Подмосковные врачи спасли мужчину, который неделю пил таблетки для потенции
Врачи Сергиево-Посадской районной больницы спасли 52-летнего мужчину, который неделю принимал таблетки для потенции вперемешку с алкоголем. Как сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья, пациент был доставлен в медучреждение уже без сознания.
"Врачи диагностировали у него алкогольную интоксикацию, также был высокий риск поражения печени и нарушения функций почек. <...> В экстренном порядке мужчина был переведён в отделение анестезиологии и реанимации", — говорится в сообщении.
После назначенной терапии пациент смог прийти в сознание. Выяснилось, что неделю назад он женился и на протяжении всего этого времени злоупотреблял спиртным и пил препараты для стимуляции потенции. Организм не выдержал такой нагрузки, поэтому дал сбой. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.
Ранее Лайф писал, что продукты с высоким содержанием мучного являются врагами потенции. От каких ещё продуктов надо отказаться ради хорошей эрекции, рассказал врач Александр Белопольский.
Freepik / prostooleh