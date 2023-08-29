Россиянин неделю пил таблетки для потенции и загремел в реанимацию

Врачи Сергиево-Посадской районной больницы спасли 52-летнего мужчину, который неделю принимал таблетки для потенции вперемешку с алкоголем. Как сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья, пациент был доставлен в медучреждение уже без сознания.

"Врачи диагностировали у него алкогольную интоксикацию, также был высокий риск поражения печени и нарушения функций почек. <...> В экстренном порядке мужчина был переведён в отделение анестезиологии и реанимации", — говорится в сообщении.

После назначенной терапии пациент смог прийти в сознание. Выяснилось, что неделю назад он женился и на протяжении всего этого времени злоупотреблял спиртным и пил препараты для стимуляции потенции. Организм не выдержал такой нагрузки, поэтому дал сбой. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.