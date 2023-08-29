Власти Курской области объяснили причину громких звуков в городе

Громкие звуки, которые услышали жители Курской области, связаны с работой Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Уважаемые земляки! Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны. Прошу не беспокоиться", — написал он в телеграм-канале.