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29 августа, 20:19

Власти Курской области объяснили причину громких звуков в городе

Старовойт: Громкие звуки в Курске связаны с работой Вооружённых сил России

Громкие звуки, которые услышали жители Курской области, связаны с работой Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Уважаемые земляки! Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны. Прошу не беспокоиться", — написал он в телеграм-канале.

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске

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Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по местам временной дислокации ВСУ в районе Семёновки в ответ на террористический обстрел посёлка Климово в Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, атака со стороны Вооружённых сил Украины была террористической.

Обложка ©

t.me / Роман Старовойт

Оксана Попова
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