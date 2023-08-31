Почему Китай присвоил на картах российский остров В Китае выпустили новые карты, согласно которым остров Большой Уссурийский принадлежит полностью КНР. Для чего понадобилась эта провокация? 30 августа, 22:40 Большой Уссурийский остров на новых картах Пекина оказался китайской территорией. Обложка © ТАСС / Сергей Карпов

Китайский государственный сайт "Картографический сервис стандартных карт" выпустил новый, официально утверждённый комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России присоединена к Китаю. Речь идёт о Большом Уссурийском острове, который, согласно протоколу-описанию от 21 июля 2008 года, определяющему линию границы по реке Амур, разделён на две части, входящих в состав России и Китая. Однако на картах на сайте китайского сервиса он целиком относится к территории КНР. Эксперты считают, что эта ситуация может стать замером реакции российской стороны.

Российско-китайская граница на острове Большой Усурийский. Инфографика © LIFE.

Кроме части российского острова Картографический сервис стандартных карт обозначил индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин также китайской территорией. МИД Индии уже выразил протест. История территориальных индо-китайских споров длится с прошлого века. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооружённый конфликт между Нью-Дели и Пекином, в результате под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии порядка 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

— Территориальные споры Китая и Индии идут с начала 1960-х годов. Не очень понятно, каким образом после подписанного российско-китайского соглашения о демаркации границ, согласно которому половина острова Большой Уссурийский принадлежит России, а половина Китаю — на месте впадения реки Уссури в Амур, как и часть мелких островов, начиная с Тарабарова, тоже переданы Пекину, — отмечает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

По его словам, в Китае есть националистическая группировка, которая настаивает на том, что якобы Россия забрала огромные территории в 1858 году по Айгунскому договору и в 1860-м — по Пекинскому. Речь идёт о передаче России территорий Амурской области, Хабаровского и Приморского краёв. Определённая категория китайцев считает, что, воспользовавшись ослаблением Китая, были подписаны неравноправные договоры.

Андрей Островский приводит в пример присутствия таких настроений в обществе КНР случай с вице-мэром Шанхая, который поздравил российскую сторону с юбилеем Владивостока в 2020 году. В китайском сегменте соцсетей его обвинили в пособничестве российским агрессорам.

Также в СМИ можно найти и другие публикации. Китайские пользователи соцсетей раскритиковали пост российского посольства, содержащий поздравления с 160-летием Владивостока. Недовольство вызвало объяснение в публикации значения названия города (владеть Востоком). В комментариях напомнили старое китайское название Владивостока и призвали заблокировать аккаунт российского посольства в Wiebo, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал biang.ru.

В Китае просто так ничего не делается, выпуск карт с присвоением чужой территории — согласованное решение. Фото © ТАСС / АР / Andy Wong

"Сегодня отмечается 160-летие Владивостока. История Владивостока началась в 1860 году. Тогда русские построили в этом месте морской порт, который назвали Владивостоком (переводится как "владеть Востоком"), сообщалось в публикации российского посольства от 2 июля 2020-го.

— В Китае просто так ничего не делается, выпуск карт с присвоением чужой территории — согласованное решение. Спустим ли мы это с рук или дадим какой-то ответ в нынешней ситуации — важный вопрос. Для Китая позиция России важна, потому что в перспективе у них после февральских выборов 2024 года могут начаться проблемы на Тайбэе — и наша поддержка будет актуальна для Пекина, — напоминает востоковед Андрей Островский.

Неслучайно комитет по иностранным делам Палаты общин Великобритании в новом докладе впервые назвал Тайвань "независимой страной". Документ появился накануне визита министра иностранных дел Джеймса Клеверли в Китай. Эту позицию Запада можно рассматривать как подготовку к грядущему противостоянию с Китаем из-за Тайваня, полагает ряд экспертов.

Авторы Елена Стафеева