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30 августа, 15:49

"Не рожай в машине!": Росгвардейцы с мигалками довезли беременную до роддома

В Ленобласти росгвардейцы с мигалками довезли беременную до роддома

<p>Сотрудники Росгвардии, которые довезли беременную до роддома. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rosgvard78/3016" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Росгвардия Петербурга</a></p>

Сотрудники Росгвардии, которые довезли беременную до роддома. Обложка © Telegram / Росгвардия Петербурга

В городе Всеволожске Ленинградской области росгвардейцы с сиреной и мигалками довезли до роддома беременную, у которой начались схватки. Об этом сообщается в телеграм-канале Росгвардии Петербурга.

В Ленобласти росгвардейцы с мигалками довезли беременную до роддома. Видео © Telegram / Росгвардия Петербурга

Как рассказали в ведомстве, рано утром двое сотрудников во время патрулирования увидели на Октябрьском проспекте мужчину в панике, а рядом с ним — лежавшую беременную женщину. Как оказалось, у неё начались роды, а муж не смог экстренно вызвать скорую. Тогда росгвардейцы взяли всё в свои руки: поместили роженицу в служебный автомобиль и отвезли в роддом, где её уже ждали медики.

"Да подожди, зай, подожди, не рожай в машине у людей! Успокойся! Тебя с мигалками везёт Росгвардия", — повторял взволнованный муж роженицы, пока они мчали с мигалками до роддома.

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Ранее Лайф сообщал, что в Бразилии родился мальчик, который удивил даже врачей. Акушеры переживали, что роды будут тяжёлыми, но в итоге кесарево прошло успешно.

Наталья Исакова
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