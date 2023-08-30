"Не рожай в машине!": Росгвардейцы с мигалками довезли беременную до роддома

В городе Всеволожске Ленинградской области росгвардейцы с сиреной и мигалками довезли до роддома беременную, у которой начались схватки. Об этом сообщается в телеграм-канале Росгвардии Петербурга.

В Ленобласти росгвардейцы с мигалками довезли беременную до роддома. Видео © Telegram / Росгвардия Петербурга

Как рассказали в ведомстве, рано утром двое сотрудников во время патрулирования увидели на Октябрьском проспекте мужчину в панике, а рядом с ним — лежавшую беременную женщину. Как оказалось, у неё начались роды, а муж не смог экстренно вызвать скорую. Тогда росгвардейцы взяли всё в свои руки: поместили роженицу в служебный автомобиль и отвезли в роддом, где её уже ждали медики.

"Да подожди, зай, подожди, не рожай в машине у людей! Успокойся! Тебя с мигалками везёт Росгвардия", — повторял взволнованный муж роженицы, пока они мчали с мигалками до роддома.