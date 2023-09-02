Позорные оговорки и езда на красный свет: Как Загитова превращается из народной любимицы в главного тролля Алина Загитова снова в центре скандала: спортсменка ради новых "сториз" проехала на красный свет по пешеходному переходу. Лайф вспомнил и другие случаи из жизни прославленной фигуристки, которые портят её репутацию. 1 сентября, 22:44 Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова превращается из народной любимицы в главного тролля. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова уже завершила спортивную карьеру, но её популярность никак не стала меньше. Ученица Этери Тутберидзе продолжает оставаться под пристальным вниманием публики: участвует в ледовых шоу, снимается на телевидении, ведёт свой блог. Однако если раньше она имела репутацию талантливой спортсменки и милой девочки, то теперь повзрослевшая фигуристка часто подвергается критике.

"Ледниковый период" и пение

Первый большой хейт Алина получила после того, как в 2021 году стала ведущей популярного проекта "Ледниковый период". Для Первого канала это был большой успех, ведь он пригласил суперзвезду из мира спорта, которая обеспечила каналу хорошие рейтинги. Но вот сама спортсменка разочаровала многих: Загитова плохо выговаривала слова и выступала на камеру неуверенно. И именно из-за этого в социальных сетях её начали сильно критиковать. А телеведущий Дмитрий Губерниев и вовсе публично стал подтрунивать над Загитовой: "Алине нужно набраться знаний, прежде чем рваться в бой. Мне кажется, что с Загитовой в плане её работы в кадре занимаются мало, но прогресс есть, безусловно… Даже чтение новостей — профессия, которой надо овладевать. Нашему ремеслу надо учиться, а не то что пришёл, сел в кадр и прочитал, что редакторы написали".

Загитова же спокойно восприняла критику и даже начала публиковать видео того, как занимается ораторским искусством с педагогом. Правда, результатов от этих занятий пока никто не увидел.

Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azagitova

Как оказалось, Загитова любит пробовать всё новое. Так, она решила запеть и на День всех влюблённых исполнила с певицей Zivert один из её хитов, чем вновь вызвала негодование общественности. Алина пела под фонограмму, а певица — вживую. И манера исполнения оставляла желать лучшего… В общем, эксперимент снова провалился. Раскритиковала его даже продюсер Яна Рудковская.

— Раздражение на тех людей, кто готовил Алине номер. Это полнейший непрофессионализм — так подставлять спортсменку. Вы должны отрепетировать всё пару десятков раз — и только после того, как убедитесь, что это выглядит шикарно, достойно, ошеломляюще в хорошем смысле... Ну вы видите сейчас реакцию? Я не знаю, кто придумал эту идею, но я бы этому человеку поставила двойку! Если уж вы приглашаете девочку в такую историю, олимпийскую чемпионку и гордость России, ну марку-то держите до конца и до ума всё доведите, — сетовала Рудковская.

Но давайте не забывать, что Загитова — не профессиональная ведущая и певица, а приглашённый спортсмен, и требовать от неё многого было бы не совсем справедливо.

Оговорки

Но Загитова и сама умело даёт поводы прицепиться к ней. Так, её ляпы уже стали привычным делом. Совсем недавно она в прямом эфире на YouTube-канале хоккейного клуба "Сочи" произнесла слово, которого нет в русском языке, чем вызвала смех и новый хейт от общественности.

— Насколько пристально слежу за событиями хоккея вообще? Смотрю ли матчи? Ну, конечно! Это безызбежно, поэтому… Ну, потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер. Он следит, естественно, и на телевизорах у нас всё время хоккей, — сказала чемпионка.

О слове "безызбежно" не высказался, пожалуй, только ленивый. Хотя нашлись и те, кто поддержал спортсменку, ведь каждый может оговориться, и в этом нет ничего постыдного. Согласимся. Но что сделала после этого Алина? Она вышла с сестрой в футболках, на которых было написано это слово. Спортсменка даже задумала монетизировать свою оговорку...

Кто-то оценил её самоиронию, но многие всё же не поняли. И всё бы ничего, но следом фигуристка вновь оговорилась в интервью. Это произошло на съёмках репортажа для НТВ о строительстве Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе. Вместо слова "благодарности" она сказала "благодарства".

Она вышла с сестрой в футболках, на которых написано это слово. Спортсменка даже задумалась монетизировать свой косяк. Видео © t.me / azagitova_official

— Тут действительно очень масштабный проект, многофункциональный комплекс. Сделано всё по нормам и стандартам на высшем уровне, и поэтому тут, безусловно, тут одни слова восхищения и благодарства вам и всем причастным, — сказала Загитова.

Понятно, что камера, волнение, рядом статусные люди… Но всё же публичный человек с огромной армией фанатов и постоянным участием в съёмках уж должен как-то начать работать над своей речью.

Хамское поведение

Ко всему прочему, фигуристка не всегда ведёт себя красиво на публике. В 2021 году разгорелся громкий скандал на хоккейном матче в Казани, где местный "Ак Барс" играл с магнитогорским "Металлургом". Загитова посетила игру и нахамила журналисту "Спорт-Экспресса" Рустаму Имамову, который снимал трибуны и зафиксировал на камеру Алину. Спортсменка после матча пришла в пресс-центр и грубо пригрозила работнику СМИ.

— Загитова сидела на три ряда ниже трибуны прессы. Журналисты снимают реакцию трибун на голы, естественно, в кадр попадает и Алина. Особо цели именно её снимать не было, была съёмка поведения трибуны с удобной для журналиста точки ракурса. В упор и в лицо её никто не снимал. Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съёмку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи. В целом-то никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза: "Я вас засужу, у меня такие связи!" — была уместна в этой истории? — жаловался Имамов в своих социальных сетях.

Правда, уже позже самому журналисту пришлось извиняться, так как фигуристка перевернула эту историю в свою пользу, пожаловавшись всем, что её постоянно преследуют и не дают никакого личного пространства.

Однако это не первый случай с её грубым поведением. Известна и история, как Загитова после выступления в шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во время раздачи автографов оттолкнула маленькую фанатку, чем вновь вызвала негодование в Сети. Ребёнок просто приобнял любимую фигуристку за плечи, на что Алина демонстративно её оттолкнула и продолжила позировать с улыбкой на камеру. Известный блогер Лена Миро так отреагировала на поступок чемпионки: "Это поведение чванливого быдла, но никак не королевы катка".

"Легенда двух королевств" во время раздачи автографов оттолкнула маленькую фанатку, чем вновь вызвала негодование в Сети. Видео © YouTube / aesthetic x kamilla

Алина и автомобиль

Но есть в жизни звезды спорта и совсем другая глава, которая уж точно не имеет никаких оправданий. Так, на днях произошёл вопиющий случай. Алина сняла видео, находясь за рулём автомобиля, и выложила его в Сеть. Подписчики заметили, что фигуристка проехала через пешеходный переход, когда пешеходам горел зелёный свет. При этом другие машины стояли, а королева льда ехала одна. И это просто чудо, что в тот момент люди прекратили движение и не попали под колёса.

Алина сняла видео, находясь за рулём автомобиля, и выложила его в Сеть. Видео © t.me / shot_shot

Позже Shot опубликовал видео с общего плана, где чётко видно, как Загитова проезжает на красный свет. И это снова вызвало шквал критики в Сети: "фигурное вождение", "зазвездилась", "понторезка", "лишить её прав — вот и все баталии", "из скромной девочки начала быстрыми темпами превращаться в инстасамку", "очень милая девушка, профессионал, достижения серьёзные, одно плохо: Бог мозгов не дал", "был лучшего о ней мнения, пустые понты", "быдло и бардак".

Позже Shot опубликовал видео с общего плана, где чётко видно, как Загитова проезжает на красный свет. Видео © t.me / shot_shot

За "безызбежно" спортсменка быстро придумала, как оправдаться, а вот о громком скандале пока не сказала ни единого слова. А надо бы! Иначе какой пример она подаёт своим молодым поклонникам?

И печально в этой истории то, что фигуристка регулярно нарушает ПДД. Например, ещё весной 2019 года Алина выкладывала у себя на странице видео, как водит машину. А тогда спортсменке было всего 16 лет и никаких водительских прав у неё, конечно же, не имелось. К тому же в автомобиле она была не пристёгнута. Удивительно, что наказание она тогда так и не понесла, хотя МВД по Удмуртии проводило проверку.

В апреле этого года олимпийская чемпионка выложила сториз, как управляет своей машиной в центре города одной рукой и смотрит в камеру, а не вперёд. Согласно правилам дорожного движения (п. 2.7) водителю запрещается пользоваться телефоном во время вождения транспортного средства, но Алину это совсем не волнует. А ещё летом Загитова в своём telegram-канале посетовала на то, что три часа искала свой автомобиль по штрафстоянкам. Значит, и с парковкой в разрешённых местах у неё тоже проблемы.

Загитовой стоит серьёзно задуматься над своим поведением и перестать быть столь инфантильной девушкой. Иначе она быстро потеряет народную любовь и станет очередной "инстасамкой".

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов Как вы считаете, нужно ли Алину Загитову лишить водительских прав за езду на красный свет? 0 Да, ей что, законы не писаны? Нет, она всё осознала и больше так не будет себя вести Мне всё равно, на дороге бывают и похуже ситуации

Авторы Кира Громова