Геополитический аншлаг: Почему в США уже не скрывают планов начать горячий конфликт с Россией Почему попытки демократов США удержаться у власти могут спровоцировать прямой конфликт с Россией. 31 августа, 22:42 Весь американский ВПК и армия США развиваются, рассматривая нас в качестве главного врага. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что администрация США способна втянуть страну в войну с Россией, "лишь бы не проиграть выборы-2024 Трампу". Ранее журналисту примерно об этом же сказал премьер Венгрии Виктор Орбан: "Мы стоим на пороге третьей мировой войны".

— Русские гораздо сильнее по количеству, многочисленнее, — заметил венгерский политик, сравнивая Армию РФ с ВСУ. — Если любая западная страна пошлёт свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в третьей мировой войне. Это очень опасный момент.

На Западе никогда не скрывали, что основной геополитический противник США — Россия, обладающая ядерным оружием. Пока не возник фактор Китая. "Последние 80 лет США буквально афишируют, что ведут подготовку к войне", — напоминает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, этот процесс даже не пытаются завуалировать. Весь американский ВПК и армия США развиваются, рассматривая нас в качестве главного врага. Это постоянная и открытая тема на Западе.

На Западе никогда не скрывали, что основной геополитический противник США — Россия, обладающая ядерным оружием. Фото © Getty Images / Pete Kiehart

— Китай — сравнительно новая тема в риторике США, которая стала актуальна для Вашингтона только в последние годы. Пекин вышел на выгодные экономические позиции благодаря России, потому что мы держим западный фронт. Не нужно быть экспертом, чтобы не заметить, как к нашим границам постоянно перебрасывается военная техника, — отмечает Суздальцев.

"Грядёт горячая война между США и Россией в следующем году", — накануне заявил американский репортёр Такер Карлсон. Как отметил журналист, криминализация внутренней политики США приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать сохранение власти своим единственным выходом. Страх преследования в случае проигрыша заставляет членов администрации Джо Байдена выступать против политического оппонента — экс-президента США Дональда Трампа.

— Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить, — заявил он в интервью радиоведущему Адаму Королле.

Карлсон предупреждает своих сограждан, которые беспокоятся за свою страну, что придётся переживать не только из-за преступлений администрации Байдена, но и из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией. Журналист предположил, что американские ракеты могут "случайно" упасть в Польше, после чего Вашингтон обвинит в этом Москву и начнёт войну.

Также Карлсон призвал давить на американский Сенат, чтобы добиться мира уже сейчас. Он считает, что США могли бы закончить украинский конфликт уже сегодня, так как Вооружённых сил Украины (ВСУ) без НАТО не существует. Вашингтон является единственной стороной, способной добиться мира, чтобы предотвратить глобальную войну, которая поставила бы на кон всю жизнь человечества на планете.

Политолог-американист Малек Дудаков отмечает, что кандидат в президенты Дональд Трамп готов пойти ва-банк. В интервью The Hill он пообещал, что устроит проблемы демократам в случае победы на выборах.

— Трамп ещё в 2016 году много говорил о посадке Хиллари Клинтон, но тогда не решился на это пойти. Однако сейчас четыре уголовных дела против Трампа дают ему карт-бланш на то, чтобы начать сажать видных демократов, — напоминает Малек Дудаков.

Авторы Дмитрий Шестопалов