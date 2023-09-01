У "криминального смотрящего за Сочи" проходят обыски по делу о миллиардных хищениях

В Сочи у криминального авторитета и бандита Рубена Татуляна, внесённого Минфином США в список воров в законе, проходят обыски по делу о многомиллиардных хищениях. Сейчас он находится за границей, куда сбежал, чтобы скрыться от правосудия, пишет SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У лидера крупнейшей кубанской ОПГ Рубена Татуляна проходят обыски. Видео © T.me / SHOT

По данным телеграм-канала, Татулян был лидером крупнейшей на Кубани ОПГ и совместно с застройщиками проворачивал мошеннические схемы при возведении ЖК и ТЦ в Сочи. Речь идёт об ущербе на миллиарды рублей. Предприимчивый бизнесмен входит в список крупнейших инвесторов в сочинскую гостиничную недвижимость и владеет огромным количеством объектов общей площадью более 70 тысяч квадратов.

В его честь даже был назван торговый центр — ТЦ "Татулян". Бандит является его владельцем, а также совладельцем спа-отеля "Весна", на базе которого открыт спортивный комплекс Александра Карелина. При этом Татулян активно поддерживал спорт, возглавлял Федерацию спортивной борьбы и был помощником депутата Госдумы Карелина.

В список воров в законе американский Минфин включил Татуляна в 2017 году. По данным министерства, в 2010-м бизнесмен был назначен "смотрящим" за Сочи с псевдонимом Робсон. А в 2015 году во время встречи воров в законе он был задержан вместе с Захарием Калашовым — ещё одним криминальным авторитетом.

Помимо Татуляна, силовики также нагрянули с обысками ко второму главарю криминальной ОПГ Андронику Мумджяну. По документам предприниматель владеет сетью медицинских лабораторий "Оптимум", однако мутит все дела через теневой бизнес. Он также сейчас скрывается за границей. Татуляна и Мумджяна ищут.