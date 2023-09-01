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1 сентября, 17:19

Молодые инженеры представят Россию на международном чемпионате

Команда молодых инженеров "Газпром нефти" победила в российском финале международного чемпионата CASE-IN и осенью представит РФ в международной Лиге молодых специалистов. Они поборются за победу с коллегами из стран СНГ и Азии.

На завершающем этапе чемпионата CASE-IN сотрудники "Газпромнефть-Ямала" предложили синтезировать белок из газа, который может использоваться в составе кормов для животных. Технология похожа на промышленное производство дрожжей.

Молодые инженеры представят Россию на международном чемпионате. Фото © "Газпром нефть"

Молодые инженеры представят Россию на международном чемпионате. Фото © "Газпром нефть"

"В питательную среду с бактериями подаются природный газ, очищенный воздух и определённый набор витаминов и минеральных добавок. В процессе непрерывной ферментации бактерии потребляют газ и увеличивают биомассу, которая в дальнейшем направляется на сушку и фасовку для получения кормового белка. Команда рассматривала реализацию кейса на Новопортовском месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО", — рассказали в компании.

Жюри признало эту идею лучшей из более чем 150 представленных проектов.

В "Сириусе" выбрали лучших молодых IT-специалистов страны

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Международный инженерный чемпионат CASE-IN — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов. Чемпионат входит в платформу АНО "Россия — страна возможностей".

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"Газпром нефть"

Александра Вишнякова
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