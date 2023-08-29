В "Сириусе" выбрали лучших молодых IT-специалистов страны
По итогам IT CAMP самые перспективные студенты получили работу в ведущих компаниях
Образовательный проект IT CAMP в Научно-технологическом университете "Сириус". Обложка © IT CAMP / Алексей Смышляев
Сто самых перспективных студентов в IT представили свои навыки будущим работодателям на всероссийском образовательном проекте IT CAMP в Научно-технологическом университете "Сириус". Мероприятие для одарённой молодёжи собрало учащихся из 42 вузов. По его итогам 20 самых перспективных студентов получили работу в "Газпром нефти".
Продемонстрировать свои умения на IT CAMP прибыли обладатели президентских грантов и именных стипендий, победители и призёры IT-чемпионатов и олимпиад. Среди них программисты, инженеры сетей и связи, аналитики данных. Также стоит отметить, что за три года работы проекта заметно увеличилось число девушек, которые строят успешную карьеру в IT. Например, участники этого сезона — Маргарита Арунова из НИУ ВШЭ и Дарья Усачёва из ИТМО — уже имеют в своём портфолио разработки в области робототехники, многопользовательских игр и онлайн-сервисов.
Образовательный проект IT CAMP в Научно-технологическом университете "Сириус". Фото © IT CAMP / Алексей Смышляев
В "Сириусе" студенты прошли образовательные курсы по облачным технологиям, телекоммуникациям, операционным системам и другим направлениям. Их наставниками стали эксперты из компаний – партнёров проекта: VK Tech, 1C, "Лаборатория Касперского", "Астра" (ОС Astra Linux), "Ред Софт", Yadro, "Аквариус", TrueConf, ВЕБСОФТ, "Р7-Офис", DIS Group и PIX Robotics, а также представители IT-кластера и Корпоративного университета "Газпром нефти".
В финале IT CAMP студенты соревновались в формате хакатона на российском программном обеспечении. Они представили собственные проекты на питч-сессии с топ-менеджерами технологических корпораций.
"Сегодня все ведущие компании страны переходят на отечественное ПО. Поэтому одна из главных задач, которая стоит перед IT-отраслью, — подготовить достаточное количество профессиональных кадров, которые будут готовы работать на российском программном обеспечении. Такие мероприятия, как IT-кэмп, как раз и направлены на решение этой проблемы", — подчеркнула руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва.
Образовательный проект IT CAMP в Научно-технологическом университете "Сириус". Фото © IT CAMP / Алексей Смышляев
IT-директор компании "Газпром нефть" Антон Думин в свою очередь добавил, что российская экономика нуждается в сильных молодых специалистах, которые выведут отечественный сектор IT на лидирующие позиции в мире. Именно поэтому и был создан IT CAMP, который позволяет талантливым выпускникам вузов найти работу в компании без долгих походов по карьерным порталам и собеседований. По его словам, проект уже дал свои результаты — за несколько лет работы число его участников выросло почти в три раза, а партнёрами IT CAMP являются уже более десяти ведущих российских IT-компаний.
Ранее Лайф рассказывал, что в "Сириусе" пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи. Мероприятие, на которое приедут десятки тысяч молодых людей со всего мира, состоится с 29 февраля по 7 марта 2024 года.