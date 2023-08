В "Сириусе" выбрали лучших молодых IT-специалистов страны

Сто самых перспективных студентов в IT представили свои навыки будущим работодателям на всероссийском образовательном проекте IT CAMP в Научно-технологическом университете "Сириус". Мероприятие для одарённой молодёжи собрало учащихся из 42 вузов. По его итогам 20 самых перспективных студентов получили работу в "Газпром нефти".

Продемонстрировать свои умения на IT CAMP прибыли обладатели президентских грантов и именных стипендий, победители и призёры IT-чемпионатов и олимпиад. Среди них программисты, инженеры сетей и связи, аналитики данных. Также стоит отметить, что за три года работы проекта заметно увеличилось число девушек, которые строят успешную карьеру в IT. Например, участники этого сезона — Маргарита Арунова из НИУ ВШЭ и Дарья Усачёва из ИТМО — уже имеют в своём портфолио разработки в области робототехники, многопользовательских игр и онлайн-сервисов.

Образовательный проект IT CAMP в Научно-технологическом университете "Сириус". Фото © IT CAMP / Алексей Смышляев

В финале IT CAMP студенты соревновались в формате хакатона на российском программном обеспечении. Они представили собственные проекты на питч-сессии с топ-менеджерами технологических корпораций.

Образовательный проект IT CAMP в Научно-технологическом университете "Сириус". Фото © IT CAMP / Алексей Смышляев

IT-директор компании "Газпром нефть" Антон Думин в свою очередь добавил, что российская экономика нуждается в сильных молодых специалистах, которые выведут отечественный сектор IT на лидирующие позиции в мире. Именно поэтому и был создан IT CAMP, который позволяет талантливым выпускникам вузов найти работу в компании без долгих походов по карьерным порталам и собеседований. По его словам, проект уже дал свои результаты — за несколько лет работы число его участников выросло почти в три раза, а партнёрами IT CAMP являются уже более десяти ведущих российских IT-компаний.