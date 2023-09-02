Сестра Рианны умерла в 28 лет
Двоюродная сестра певицы Рианны Танелла Аллейн умерла в возрасте 28 лет
Танелла Аллейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tanella_
Двоюродная сестра певицы Рианны Танелла Аллейн умерла на 29-м году жизни, пишет The Sun. Причина смерти не называется. Церемония прощания прошла в церкви Святого Георгия на Барбадосе. Соболезнования родным и близким выразили не только фанаты девушки, но и её бывшая школа.
Танелла умерла немногим позднее того, как Рианна родила рэперу A$AP Rocky второго ребёнка. Как пишет Starhit.ru, Танеллу похоронили под песню её известной сестры Lift Me Up.
По словам приёмной мамы усопшей Джули-Энн Брайан, она была "дерзкой и храброй". Женщина утверждает, что недавно Танелле сделали компьютерную томограмму, результаты которой оказались неутешительными.
Кстати, шесть лет назад на Барбадосе застрелили Тавона Кайзена Аллейна — брата Танеллы и двоюродного брата Рианны. Неизвестные выпустили в него со спины несколько пуль.