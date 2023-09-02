Сестра Рианны умерла в 28 лет

Двоюродная сестра певицы Рианны Танелла Аллейн умерла на 29-м году жизни, пишет The Sun. Причина смерти не называется. Церемония прощания прошла в церкви Святого Георгия на Барбадосе. Соболезнования родным и близким выразили не только фанаты девушки, но и её бывшая школа.

Танелла умерла немногим позднее того, как Рианна родила рэперу A$AP Rocky второго ребёнка. Как пишет Starhit.ru, Танеллу похоронили под песню её известной сестры Lift Me Up.