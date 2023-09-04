Всемирный день сексуального здоровья, День незнакомых дорог, Агафон-огуменник: Праздники и приметы 4 сентября Сегодня, 4 сентября 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник тех, кто создавал и поддерживает сейчас в строю ядерный щит нашей страны. Ещё это день одного из популярных боевых искусств и дата, когда всех призывают покидать зону комфорта ради развития. 3 сентября, 21:01 4 августа отмечается Всемирный день сексуального здоровья. Фото © Freepik

Всемирный день сексуального здоровья

Сегодня, 4 сентября, в России и других странах отмечается такой праздник, как Всемирный день сексуального здоровья. Вот несколько фактов о нём: учреждён Всемирной организацией здравоохранения;

отмечается ежегодно 4 сентября, дата не смещается;

установлен для социальных кампаний по информированности о сексуальном здоровье;

в этот день ВОЗ проводит семинары, конференции по теме.

Всемирная организация здравоохранения занялась проблемой сексуального здоровья в 80-х годах прошлого века. Тогда эксперты ВОЗ договорились, что под этим термином понимается комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов жизни человека, позитивно обогащающих личность, повышающих коммуникабельность человека и его способности к любви.

В понятие "сексуальное здоровье" включают три аспекта: отсутствие органических расстройств, болезней, мешающих детородной функции и сексу;

способность к наслаждению сексом, рождению детей согласно нормам социальной и личной этики;

свобода от страха, чувств стыда и вины, нарушающих сексуальные взаимоотношения.

Отсюда понятно, что сексуальное здоровье имеет огромное значение как для отдельного человека, его семьи, так и для всего общества. А чтобы этого достичь, нужны несколько условий: доступ к информации о сексе и сексуальности; понимание рисков, которым люди могут подвергаться от незащищённых половых контактов; возможность получать медицинские услуги по охране сексуального здоровья. Нерешённых вопросов в этой сфере на всей Земле ещё много. Так, это передача ВИЧ, венерических болезней, аборты, сексуальное насилие, традиции наносить увечья гениталиям в некоторых народах. Обсуждению всех этих вопросов и посвящён Всемирный день сексуального здоровья, который отмечается 4 сентября.

День специалиста по ядерному обеспечению

4 сентября — День специалиста по ядерному обеспечению. Фото © Минобороны РФ

Также 4 сентября в России отмечается профессиональный праздник — День специалиста по ядерному обеспечению. Рассказываем о нём: является официальным профессиональным праздником в Вооружённых силах России;

установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года;

отмечается ежегодно 4 сентября, дата не меняется;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

отмечается в частях, ответственных за ядерное обеспечение.

4 сентября свой профессиональный праздник отмечают все те, кто посвятил жизнь ядерному обеспечению Вооружённых сил РФ. Проще говоря, изучению, созданию и поддержанию ядерного оружия, которое служит надёжным щитом нашей страны.

Именно 4 сентября было выбрано в России для учреждения праздника, так как в эту дату в 1947 году был создан Специальный отдел Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Он занялся реализацией советского атомного проекта. Тогда предстояло создать первый атомный полигон, провести на нём испытания ядерного оружия. К работам по созданию бомбы были привлечены как военные специалисты, так и гражданские учёные. Чуть менее чем через два года, 29 августа 1949 года, на специально созданном для этого Семипалатинском ядерном полигоне впервые было проведено испытание. Оно положило конец ядерной монополии США.

Сейчас у России есть так называемая ядерная триада. Она включает стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Считается, что, кроме нашей страны, такими возможностями среди всех членов ядерного клуба обладают только США. Нужно также отметить, что в 2024 году долю современных ракетных комплексов в России планируется довести до 100%, то есть в Ракетных войсках стратегического назначения не останется комплексов советского производства. Всё это — заслуга в том числе тех, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник.

Международный день тхэквондо

4 августа отмечается Международный день тхэквондо. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

4 сентября в России и за рубежом отмечается спортивный праздник — Международный день тхэквондо. Вот что это за событие: отмечается ежегодно 4 сентября, дата не меняется;

в этот день в 1994 году МОК признал тхэквондо олимпийской дисциплиной;

первое празднование состоялась в Южной Корее — родине единоборства;

празднику обычно посвящены соревнования и показательные выступления.

У международного признанного восточного единоборства тхэквондо очень глубокие исторические корни. Считается, что его зачатки появились на Корейском полуострове две тысячи лет назад. Оно сочетает традиционные корейские единоборства с боевыми стилями соседних стран. Слово тхэквондо состоит из трёх иегоглифов: тхэ ("топтать"), квон ("кулак") и до ("путь", "учение"). То есть в грубом переводе это "путь ноги и кулака".

Формально тхэквондо достаточно молодое искусство. Его создателем, в прошлом веке собравшим воедино все знания народа в этой сфере, считается Чхве Хон Хи. Как и последователи других восточных единоборств, тхэквондисты строго придерживаются философских принципов. Он их и сформулировал. Это вежливость (Ye UI), честность (Yom Chi), самообладание (Guk Gi), настойчивость (In Nae) и непоколебимость духа (Baekjul Boolgool).

TAEKWONDO PERFORMANCE. Видео © YouTube / SOMA DANCEWORLD

В тхэквондо, как в каратэ и многих других единоборствах, действует система поясов. Она соответствует цветам мундиров армии древней Кореи — белый, жёлтый, зелёный, синий, красный, чёрный. Тхэквондо получило новый толчок в развитии, когда было признано олимпийским видом спорта. В тхэквондо много направлений. Одно из самых зрелищных — разбивание ногами дощечек на большой высоте.

День незнакомых дорог

4 сентября отмечается День незнакомых дорог. Фото © Freepik / free-photo

А ещё 4 сентября в России отмечается такой добрый праздник, как День незнакомых дорог. Известно о нём мало: праздник международный, неофициальный;

отмечается ежегодно 4 сентября, дата не смещается;

впервые упоминается около десяти лет назад.

Уже неясно, кто придумал этот необычный праздник. В русскоязычном сегменте Интернета он упоминается с начала прошлого десятилетия. Идея его проста — призыв хоть иногда идти неизвестной дорогой, чтобы расширять своё познание мира. Причём слово "дорога" здесь имеет как прямое значение, так и переносное. В первом случае мы благодаря неизвестным нам дорогам можем узнать что-то новое о местах, которые даже могут казаться нам известными, — достаточно пойти домой по прежде нехоженой улице. Во втором — вдруг найти любимое хобби, хорошо оплачиваемую работу, своё призвание. А ещё на неизвестной дороге можно внезапно встретить вторую половинку.

Вот и врачи говорят: чтобы мозг хорошо работал до старости, ему всё время нужно узнавать что-то новое. Благодаря этому нейроны будут образовывать новые связи, наш мыслительный орган не будет "усыхать" в привычной остановке. Учитывая всё вышесказанное, лучший способ отметить День незнакомых дорог — так или иначе выйти из зоны комфорта навстречу новому.

Приметы 4 сентября

Агафон-огуменник

4 сентября Русская православная церковь чтит память Агафоника Никомидийского, который среди других мучеников принял смерть за Христа во время правления императора Максимиана (284–305 годы). Агафоник происходил из знатного рода, жил в Никомидии. Он обратил к вере во Христа многих язычников, в том числе и члена Сената. Император приказал расправиться с ним и его единомышленниками. В итоге Агафоника убили мечом в Силиврии. Церковь признала его мучеником и хранила его мощи в Константинополе.

Как водилось, в народе придумали свой праздник на основании церковного, назвали его День Агафона-огуменника. Огуменник — это площадка для молотьбы сжатого хлеба с местом для его сушки, хранения. То есть ко дню памяти мученика присовокупили тот факт, что в этот период крестьяне обрабатывали урожай. Поверья были далеки от православных. Так, в народе полагали, что в лесу в этот день можно было встретить лешего, поэтому туда старались не ходить. Также считалось, что это неподходящая дата для получения и вручения подарков, для отправки в путь. Девушки должны были не есть до заката, чтобы не лишиться красоты.

Погодные приметы на 4 сентября

Если погода ясная, она продлится ещё четыре недели.

Много орехов, но мало грибов — зима окажется суровой и снежной.

Паутина высоко летает — тоже к холодной зиме.

Много желудей — много снега перед Рождеством.

Муравьи по верхушкам травы бегают — зимой снега будет много.

Именинники 4 сентября

4 сентября именины у актёра Михаила Пореченкова. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 4 сентября 2023 года, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Алексей;

Ариадна;

Афанасий;

Боголеп;

Василий;

Гавриил;

Иван;

Михаил;

Феликс. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев