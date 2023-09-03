Le Parisien: Французы хотят видеть преемником Макрона экс-премьера страны Филиппа

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп оказался более популярным кандидатом в президенты страны, чем глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. О серьёзной поддержке мэра Гавра со стороны граждан стало известно благодаря соцопросу, результаты которого опубликовала газета Le Parisien.

Согласно итогам исследования, голос за 52-летнего политика готовы отдать 33% респондентов. Ле Пен же согласились поддержать лишь 30% французов. На третьем месте с результатом 19% расположился действующий глава Минэкономики страны Лё Мэр, а замыкает четвёрку — министр внутренних дел Жеральд Дарманен, за которого могли бы проголосовать17% граждан.

Участие в опросе, который проводился с 30 по 31 августа, приняли 1009 жителей Франции. По мнению Le Parisien, именно Филипп мог бы стать единым кандидатом для избирателей, поддерживающих и правых, и центристов.