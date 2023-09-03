Американские звёзды НБА проиграли Литве на чемпионате мира по баскетболу
Сборная США уступила Литве и потерпела первое поражение на ЧМ по баскетболу
Мужская сборная США по баскетболу потерпела поражение от команды Литвы в матче заключительного тура второго группового этапа Кубка мира. Прошедшая в филиппинском городе Пасай встреча завершилась со счётом 104:110 в пользу прибалтов.
Йонас Валанчюнас признан лучшим игроком матча между сборными Литвы и США на чемпионате мира по баскетболу. Видео © YouTube / FIBA
Больше всего очков в матче набрал игрок сборной США Энтони Эдвардс — 35. В составе победителей лучшую результативность показал Вайдас Кариниускас, который набрал 15 очков. Таким образом, литовцы одержали пятую победу подряд на этом чемпионате и стали победителем группы J. Американцы же вышли в плей-офф со второго места. В четвертьфинале сборная Литвы сразится с Сербией, а США — с Италией, игры пройдут 5 сентября.
Ранее Лайф сообщал, что знаменитый баскетболист Сергей Бабков скончался в 56 лет. Он дважды выигрывал серебряные медали чемпионатов мира — 1994-го и 1998 года.
ТАСС / EPA / FRANCIS R. MALASIG