Всемирный день чистого воздуха, День барабанщика, Тит-грибник: Праздники и приметы 7 сентября Сегодня, 7 сентября 2023 года, в России отмечаются несколько международных праздников. Один из них посвящён призывам задуматься, насколько важен для нашей жизни чистый воздух. Также в этот день найдутся музыкальный и профессиональный праздники. 6 сентября, 21:01 7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба. Фото © Freepik / free-photo

Международный день чистого воздуха для голубого неба

Сегодня, 7 сентября 2023 года, в России и других странах отмечается молодой и малоизвестный праздник — Международный день чистого воздуха для голубого неба. Несмотря на такое поэтичное название, он официальный: Отмечается 7 сентября ежегодно, дата не меняется.

Учреждён Генассамблеей ООН в 2019 году, впервые отмечался в 2020-м.

Задуман как повод ещё раз поднять тему загрязнения атмосферного воздуха.

Загрязнение воздуха — это одна из главных экологических угроз здоровью человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня 99% населения Земли дышит загрязнённым воздухом. Ежегодно из-за этого умирают семь миллионов человек, при этом 90% таких случаев приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода.

Дело в том, что загрязнение воздуха может как напрямую, так и опосредованно негативно сказываться на здоровье человека. Например, в организм из атмосферы попадают крошечные невидимые твёрдые частицы. Они глубоко проникают в кровь, лёгкие, другие органы. Эти загрязнители являются причиной примерно трети смертей от инсульта, хронических респираторных заболеваний и рака лёгких, а также причиной одной четверти смертей от сердечного приступа. А ещё выброс большого количества парниковых газов изменяет климат, что плачевно сказывается на уязвимых жителях тех или иных местностей. Такие загрязнители сохраняются в атмосфере от нескольких дней до нескольких десятилетий.

В сегодняшний Международный день чистого воздуха для голубого неба ООН и ВОЗ призывают государства, бизнес, простых жителей планеты принимать меры, чтобы снижать загрязнение воздуха, передать атмосферу следующим поколениям чистой, а небо — голубым.

День рыбовода

7 сентября отмечается День рыбовода. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Также 7 сентября в России отмечается профессиональный праздник — День рыбовода. Большинству из нас он неизвестен, да и знаниями о самом рыбоводстве мало кто может похвастаться. Немного восполняем этот пробел: День рыбовода отмечается ежегодно 7 сентября, дата не смещается.

Этот профессиональный праздник пока неофициальный.

Приурочен ко дню рождения Владимира Врасского — основоположника рыбоводства в России.

Рыбоводы — это специалисты, которые на государственных или частных предприятиях разводят рыбу, моллюсков, ракообразных и других морских животных. Обычно это делается в специальных прудах или огромных резервуарах с водой. Таких людей ещё называют аквафермерами. Во многом благодаря рыбоводам в магазинах по доступной цене всегда есть салаты из водорослей и креветки, тилапия и пангасиус, зеркальный и чешуйчатый карп, лещи и осётр.

Сегодня работники этой сферы отмечают свой профессиональный праздник. В 2018 году Минсельхоз предложил учредить его официально на 7 сентября, однако с тех пор документ находится на согласовании в правительстве. Датой выбрали именно этот день, потому что в эту дату в 1829 году родился Владимир Врасский — основоположник российского рыбоводства. Он разработал технологию по оплодотворению икры, которая широко используется и сегодня. А ещё именно он создал первое российское предприятие рыборазведения — Никольский рыбоводный завод.

В целом же профессия рыбовода очень древняя. Ещё около 3700 лет назад на территории нынешнего Китая люди разводили некоторые виды рыб в промышленных масштабах. До наших дней дошло пособие по их культивированию, написанное Фан Ли в 599 г. до н.э. Сегодня благодаря современным технологиям и специальным станциям увеличивается численность сомообразных, лососёвых, трески, карпа, тилапии, форели и других видов рыб.

Всемирный день уничтожения военной игрушки

7 сентября — Всемирный день уничтожения военной игрушки. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

На 7 сентября выпадает также Всемирный день уничтожения военной игрушки. Едва ли можно сказать, что это праздник. В России, да и во многих других странах, отношение к нему может быть неоднозначным. Рассказываем об этом событии: Отмечается ежегодно 7 сентября, дата не смещается.

Инициатор — Всемирная ассоциация помощи сиротам и детям, лишённым родительской опеки.

Известен с 1988 года.

По задумке, в этот день должны проводиться акции по обмену военных игрушек на невоенные.

Идея такого праздника возникла у общественников в конце 80-х годов, когда масштабных вооружённых конфликтов в мире не было, но ещё продолжалась холодная война, то там, то тут вспыхивали гражданские противостояния с оружием, а также имели место эпизодические столкновения государств. Идея была в том, чтобы обменивать игрушечные пистолеты, танки, автоматы на конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы, тем самым настраивая детей на созидание.

Споры о том, наносит ли военная игрушка вред детской психике и если да, то в какой мере, стали целой темой для дискуссий психологов. Согласия в этом вопросе нет до сих пор. Многие считают, что в играх на тему войны ничего плохого для психики детей нет, тем более для мальчиков, которым предстоит стать защитниками Отечества. Отдельно нужно отметить, что праздник возник в те времена, когда компьютерных игр, подобных нынешним, не было и в помине. Сейчас, если задаваться вопросом о военных игрушках, логично ставить его и об играх, предполагающих любое насилие. В любом случае Всемирный день уничтожения военной игрушки — это повод подумать о том, с чем играют наши дети и к чему это может привести.

День барабанщика

7 сентября отмечается День барабанщика. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

А ещё 7 сентября в России и других странах отмечается такой громкий праздник, как День барабанщика. Рассказываем о нём: Это международный неофициальный праздник.

Отмечается ежегодно 7 сентября, дата не смещается.

К этой дате обычно приурочены различные конкурсы барабанщиков, фестивали, концерты.

Барабан заслуженно считается одним из древнейших музыкальных инструментов человечества. При раскопках в Месопотамии были найдены прообразы нынешних барабанов, происхождение которых датируется шестым тысячелетием до нашей эры. Интересно, что наши предки использовали такой метод извлечения звука повсеместно. Барабаны служили ещё и как средство оповещения об опасности, позволяли передавать сообщения на большое по тем временам расстояние. О длительной истории развития инструмента свидетельствует и большое разнообразие его видов в наши дни.

Что касается Дня барабанщика, считается, что история этого праздника берёт начало с 896 года. Тогда на церемонии открытия Олимпийских игр настоящий фурор произвёл выход швейцарской команды под аккомпанемент органных рожков в сопровождении ансамбля военных барабанщиков. С тех пор в Швейцарии каждый год проходит всемирный слёт военных ансамблей с обязательной сольной партией на ударных. Фестивали, посвящённые барабанщикам, проходят и в России. Так, этим летом в Тольятти состоялся фестиваль "Барабаны мира". Также известны петербургский фестиваль "Ударная волна” и московский — "Спасская башня", на которых мастера могут показать, насколько хорошо владеют ударными инструментами.

Приметы 7 сентября

Тит-грибник

Будущий апостол от семидесяти Тит родился на Крите в знатной языческой семье. Он много читал, был образованным. Когда на остров пришла весть о чудесах и учении Иисуса Христа, дядя Тита, который был правителем на Крите, отправил его в Иерусалим, чтобы узнать больше. Там Тит услышал проповеди Иисуса, был очевидцем его крестных страданий, воскресения и вознесения. Крестился Тит от апостола Павла, став спутником и помощником в его трудах. Тот рукоположил Тита в епископы для христиан Крита. По преданию, там Тит возглавлял общину до самой смерти. Скончался в глубокой старости. Мощи святого теперь покоятся в соборе святого Тита в Ираклионе — центре Крита.

На Руси же этот день называли Тит-листопадник или Тит-грибник. Первое объяснялось тем, что к этому дню деревья уже начинали сбрасывать листву, а второе — поверьем, что именно в этот день следует собирать грибы: их будет много и они будут обладать целебными свойствами. Люди говорили, что "святой Тит последний гриб растит". Была традиция встать пораньше и идти в лес с лукошком. При этом детей в лес старались не брать, боясь, что они могут случайно раздавить гриб и разозлить лешего. На Тита-грибника старались не заниматься денежными вопросами — считалось, что это приведёт к бедности. А ещё избегали конфликтов и бранных слов, боясь накликать неприятности.

Погодные приметы 7 сентября

Гром на Тита-грибника — к долгому бабьему лету и морозной зиме.

Заморозки — к ранней зиме.

Послеобеденный дождь окажется затяжным.

Вороны каркают — к дождям.

Именинники 7 сентября

7 сентября именины у российского актёра Владимира Яглыча. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 7 сентября, именины могут отмечать обладатели следующих двух имён: Владимир

Иоанн (Иван). Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев