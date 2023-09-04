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4 сентября, 07:43

Момент гибели подростка во время спарринга в Подмосковье попал на видео

Телеграм-канал SHOT публикует видео с моментом гибели подростка во время спарринга по боксу в подмосковном Видном. Судя по кадрам, поединок проходил по плану, когда вдруг 17-летний парень ударился об ограждение и упал.

Момент гибели подростка во время спарринга в Подмосковье. Видео © SHOT

Напомним, трагедия произошла на стадионе "Металлург" в Видном 1 сентября. 17-летний студент тренировался там с другом, причём на них были все атрибуты защиты. После падения спортсмена приятель вызвал скорую помощь, но медики констатировали смерть. Причина трагедии станет ясна по результатам судмедэкспертизы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Александра Вишнякова
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