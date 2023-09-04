Момент гибели подростка во время спарринга в Подмосковье попал на видео
Телеграм-канал SHOT публикует видео с моментом гибели подростка во время спарринга по боксу в подмосковном Видном. Судя по кадрам, поединок проходил по плану, когда вдруг 17-летний парень ударился об ограждение и упал.
Момент гибели подростка во время спарринга в Подмосковье. Видео © SHOT
Напомним, трагедия произошла на стадионе "Металлург" в Видном 1 сентября. 17-летний студент тренировался там с другом, причём на них были все атрибуты защиты. После падения спортсмена приятель вызвал скорую помощь, но медики констатировали смерть. Причина трагедии станет ясна по результатам судмедэкспертизы.
Telegram / SHOT