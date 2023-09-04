Стало известно о планах McDonald’s вернуться в Россию
Говор: McDonald’s рассчитывала вернуться в Россию
Корпорация McDonald’s, покинувшая российский рынок в 2022 году, всё же рассчитывала вернуться в РФ, если изменятся обстоятельства. Это было предусмотрено в рамках сделки по продаже бизнеса. Об этом сообщил владелец сети ресторанов "Вкусно — и точка" Александр Говор.
"Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится", — рассказал Говор в интервью ТАСС.
Однако предприниматель сомневается, что корпорация вернётся в Россию в прежнем формате.
"В большинстве стран предприятия работают по франшизе. Россия всегда была исключением. Так что, даже если McDonald’s вернётся, скорее всего, мастер-франчайзи выдадут мне и я буду работать, как раньше, но уже не только по Сибири, а по всей России", — подчеркнул Говор.
Напомним, что в 2022 году McDonald’s приняла решение уйти с рынка РФ и продала бизнес российскому предпринимателю Александру Говору. Обновлённую сеть кафе быстрого питания назвали "Вкусно — и точка". Первые 12 ресторанов заработали 12 июня 2022-го.
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