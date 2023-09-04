Стало известно о планах McDonald’s вернуться в Россию

Корпорация McDonald’s, покинувшая российский рынок в 2022 году, всё же рассчитывала вернуться в РФ, если изменятся обстоятельства. Это было предусмотрено в рамках сделки по продаже бизнеса. Об этом сообщил владелец сети ресторанов "Вкусно — и точка" Александр Говор.

"Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится", — рассказал Говор в интервью ТАСС.

Однако предприниматель сомневается, что корпорация вернётся в Россию в прежнем формате.