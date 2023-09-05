Российские нефтяники начали использовать агродроны

Российские нефтяники начали применять новую технологию — агродроны. Эти воздушные роботизированные комплексы помогут в восстановлении растительного покрова на удалённых участках арктической тундры, куда не сможет добраться наземная техника.

Высадка растений и рекультивация почвы — один из завершающих этапов каждого геологоразведочного проекта. Грунты, затронутые при бурении или обустройстве площадок, засеивают растениями, специально подобранными для каждой местности. Иногда эта местность находится далеко от инфраструктуры и дорог, заболочена и максимально труднодоступна, а применение там колёсной или гусеничной техники может нарушить тонкий почвенный слой тундры. Чтобы провести рекультивацию качественно и безопасно для природы и человека, были созданы агродроны.

"Газпромнефть-Гео" протестировала агродрон на Лескинском участке на севере Гыданского полуострова. Фото © "Газпром нефть"

"Газпромнефть-Гео" протестировала агродрон на Лескинском участке на севере Гыданского полуострова. Фото © "Газпром нефть"

Первый такой дрон "Газпромнефть-Гео" протестировала на Лескинском участке на севере Гыданского полуострова. С помощью него специалисты высадили семена и удобрили почву. Агродрон позволил равномерно покрыть семенами участок площадью 3,8 Га и распылил удобрения. Работы проводились в автоматическом режиме и без непосредственного участия человека — оператор дистанционно контролировал режим и движение техники по составленному заранее маршруту.