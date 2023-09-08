День Бородинской битвы, Международный день грамотности, Наталья-овсянница: Какие праздники и приметы 8 сентября Сегодня, 8 сентября, в России отмечается праздник, посвящённый историческому событию, во многом определившему судьбу нашей страны. А ещё на эту дату выпадают два профессиональных праздника и один международный, касающийся каждого государства. 7 сентября, 21:01 8 сентября — День Бородинской битвы. Картина Луи Лежена © Wikipedia

День Бородинского сражения

8 сентября в России отмечается праздник под названием День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией. Рассказываем о нём: это один из дней воинской славы России;

был учреждён законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России";

в этот день проводятся исторические реконструкции, в том числе на самом Бородинском поле.

Бородинское сражение стало крупнейшим в ходе Отечественной войны 1812 года. Во французской версии оно называется "сражение на Москве-реке" (Bataille de la Moskowa). Русская и французская армии сошлись в бою (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, которое находится в 125 километрах к западу от Москвы. Начиная войну, Наполеон рассчитывал на победу в приграничном генеральном сражении, но русская армия решила иначе — завлекла его далеко от рубежей страны. Французский император считал, что быстро расправится с противником, займёт Москву и сможет принудить Россию к заключению мира на его условиях. Однако этому не суждено было случиться.

К началу сражения русская армия имела 120 тысяч человек и 624 орудия. Французская насчитывала около 130–135 тысяч человек и 587 орудий. Битва началась между пятью и шестью часами 7 сентября артиллерийской канонадой с обеих сторон. Первая атака французов провалилась, а затем и несколько последующих. Главнокомандующий генерал от инфантерии Михаил Илларионович Кутузов так организовал оборону, что к 18 часам русская армия стояла на новых позициях столь же непоколебимо, как и перед началом сражения. Противнику не удалось достичь решающего успеха, обе стороны отошли. До рассвета 8 сентября (27 августа) русская армия начала отход к Москве, которая позже была сдана французам ради сохранения армии и России.

Французская армия в ходе Бородинского сражения потеряла убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек, русская — свыше 44 тысяч человек. Эта битва стала самой кровопролитной в военной истории того времени. Наполеон добился в Бородинском сражении некоторого успеха, но задачу разгромить русскую армию в генеральном сражении не решил. Бородинская битва кардинально изменила ход войны, что в итоге привело к разгрому армии Наполеона.

Международный день грамотности

8 сентября — Международный день грамотности. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Также сегодня, 8 сентября 2023 года, в России в других странах отмечается такой праздник, как Международный день грамотности. Вот что это за событие: один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединённых Наций;

учреждён ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности;

отмечается ежегодно 8 сентября, дата не смещается;

в этот день присуждаются премии за распространение грамотности, проводятся различные акции, посвящённые этой теме.

Главная цель этого праздника — активизировать усилия всего мира по распространению грамотности. Под ней понимается способность человека читать и писать на родном языке. Распространение грамотности в той или иной стране — один из ключевых показателей её социально-культурного развития. Для сравнения: в России неграмотны доли процента населения, в то время как в некоторых африканских странах читать и писать умеет лишь каждый пятый.

Несмотря на заметные успехи по распространению грамотности по миру в целом, по данным ЮНЕСКО, сейчас на планете около 800 миллионов взрослых, у которых нет базовых навыков грамотности. Сюда ещё нужно прибавить около 600 миллионов подростков, также имеющих с этим проблемы, и примерно 250 миллионов детей, не посещающих школу. А ведь человек, не умеющий читать и писать, не способен самостоятельно заполнять документы, пользоваться знаниями человечества, ограничен в общении из-за невозможности составить даже самое простое сообщение. Международный день грамотности призван обратить внимание на эти вопросы.

День финансиста России

8 сентября — День финансиста России. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

8 сентября в России отмечается и профессиональный праздник — День финансиста России, имеющий глубокие исторические корни. Вот несколько фактов о нём: это официальный российский профессиональный праздник;

отмечается 8 сентября ежегодно, дата не меняется;

учреждён указом президента РФ от 19 августа 2011 года;

приурочен к дате создания Министерства финансов Российской империи;

в этот день награждают отличившихся финансистов, проводятся концерты и просветительские акции.

Российский праздник — День финансиста — отмечается именно 8 сентября, так как в эту дату (20 сентября по новому стилю) в 1802 году манифестом императора Александра I было учреждено Министерство финансов Российской империи. Оно просуществовало чуть больше века и 8 ноября (26 октября по старому стилю) 1917 года было преобразовано в Народный комиссариат финансов (Наркомфин). В марте 1946 года Наркомфин СССР был преобразован в Министерство финансов СССР. После развала Советского Союза Министерство финансов и Министерство экономики были объединены в Министерство экономики и финансов, но вскоре, в начале 1992 года, оно было вновь разделено. С 2011 года Министерство финансов РФ возглавляет Антон Силуанов.

Сегодняшний праздник охватывает всех специалистов финансовой сферы. А их немало: это работники банков, ведомств, страховых и инвестиционных компаний, студенты, преподаватели профильных вузов, учёные и так далее. Ежегодно в День финансиста проводятся различные образовательные, просветительские, деловые и культурные мероприятия. А ещё уже традиционно в этот день награждают лауреатов Всероссийской премии финансистов "Репутация".

Международный день физиотерапии

8 сентября — Международный день физиотерапии. Фото © Freepik / free-photo

Ещё один профессиональный праздник, выпадающий на 8 сентября, отмечается в России и других странах. Речь о Международном дне физиотерапии: это интернациональный профессиональный праздник, неофициальный;

отмечается ежегодно 8 сентября, дата фиксированная;

приурочен к дате создания Международной конфедерации физиотерапии в 1951 году.

Физиотерапия — это способ лечения при помощи различных физических процедур. Применяются тепло, холод, электроток, магнитное УФ- и ИК-излучение, а также лечебные грязи, массаж, гирудотерапия и так далее. Как правило, благодаря одной только физиотерапии сложно добиться полного излечения, но она становится хорошим подспорьем в борьбе с недугами.

Неожиданная травма или хроническое заболевание, отклонения в развитии ребёнка или проблемы со здоровьем у пожилых — всё это повод обратиться к физиотерапевту. Её плюсы в том, что риск побочных эффектов сведён к минимуму, она совместима с разными видами медикаментозного лечения. Ещё физиотерапевты помогают восстанавливаться спортсменам после изнурительных тренировок или полученных травм, а также способны привести в норму тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни и у кого из-за этого развился болевой синдром. Сегодня праздник физиотерапевтов всего мира, и, если они есть среди ваших знакомых, обязательно поздравьте.

Приметы 8 сентября

Наталья-овсянница

Русская православная церковь 8 сентября чтит память мучеников Адриана и Наталии. Они жили в Никомидии Вифинской при императоре Максимиане (305–311), поженились всего за год до страданий. Адриан был начальником судебной палаты, который участвовал в гонениях на христиан. Однажды он проникся их проповедями и принял веру в Бога, его заточили в темницу. Туда пришла его жена Наталия и сообщила, что сама тайно давно приняла христианство. Когда муж был отправлен на казнь, она до последней минуты укрепляла его дух. А после смерти супруга скрылась в Византии, так как её, молодую и богатую, хотели взять в жёны. Вскоре Адриан явился к Наталии во сне и известил, что она вскоре вознесётся за свои бескровные муки, так и произошло.

Как водилось на Руси, церковный праздник был превращён в народный. Крестьяне стали отмечать день Адриана осеннего и Натальи-овсянницы. С этой даты приступали к сбору урожая овса. Была традиция делать первый сноп оберегом — его относили в дом и ставили под иконы, чтобы защищал от тёмных сил. Хозяйки пекли овсяные блины и угощали ими всех родных и знакомых. Наталья считалась в народе покровительницей семейного очага. Родившихся 8 сентября девочек было принято называть в честь святой. На Адриана и Наталью было принято усердно трудиться, не жаловаться на невзгоды и не ругаться.

Погодные приметы 8 сентября

Гром на Наталью-овсянницу — к тёплой осени.

Листья на берёзах и дубах держатся — к холодной зиме.

Много рябины — к скорым холодам.

Именинники 8 сентября

8 сентября именины у российской актрисы Натальи Земцовой. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Сегодня, 8 сентября, именины у обладателей следующих имён: Адриан;

Виктор;

Дмитрий;

Георгий;

Мария;

Наталья;

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев