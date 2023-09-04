Лайф публикует фото самодельного БПЛА, найденного на Академика Сахарова в Москве
SHOT: На Академика Сахарова в Москве найден самодельный БПЛА вертолётного типа
БПЛА вертолётного типа кустарного производства, найденный в мешке на проспекте Академика Сахарова в Москве. Обложка © t.me / SHOT
В мешке на проспекте Академика Сахарова в Москве, который был обнаружен сегодня вечером, находился беспилотник вертолётного типа кустарного производства. По данным SHOT, сейчас место обнаружения данного предмета оцеплено.
На опубликованном фото, которое есть в нашем распоряжении, изображён самодельный беспилотник вертолётного типа с неизвестными проводами. Именно он был найден в подозрительном мешке на проспекте Академика Сахарова. Его исследовали на наличие взрывчатки, но собака не почувствовала взрывных веществ.
По предварительным данным, сапёры также не обнаружили взрывчатку. Беспилотник увезли на экспертизу, однако территория всё ещё оцеплена: ближе 20 метров к месту никого не пускают. Специалистам теперь предстоит выяснить, для чего предназначался этот предмет и кому он принадлежит.
Лайф сообщал, что сегодня вечером силовики оцепили участок на проспекте Академика Сахарова в Москве из-за неизвестного предмета в мешке. На место происшествия были вызваны сапёры.