Лайф публикует фото самодельного БПЛА, найденного на Академика Сахарова в Москве

В мешке на проспекте Академика Сахарова в Москве, который был обнаружен сегодня вечером, находился беспилотник вертолётного типа кустарного производства. По данным SHOT, сейчас место обнаружения данного предмета оцеплено.

На опубликованном фото, которое есть в нашем распоряжении, изображён самодельный беспилотник вертолётного типа с неизвестными проводами. Именно он был найден в подозрительном мешке на проспекте Академика Сахарова. Его исследовали на наличие взрывчатки, но собака не почувствовала взрывных веществ.