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5 сентября, 03:36

Лайф показывает обстановку в аэропорту Внуково, где задержано более 20 рейсов

SHOT: В аэропорту Внуково по громкой связи сообщают о задержке всех рейсов

В аэропорту Внуково по громкой связи сообщают о задержке всех рейсов. Как передаёт телеграм-канал SHOT, это связано с закрытием воздушной зоны.

Атмосфера в аэропорту Внуково, где задержано более 20 рейсов. Видео © t.me / SHOT

Канал также показал видео обстановки в аэропорту. На кадрах видно, как в зале спокойно сидят люди, а свободных сидячих мест почти нет. О текущей ситуации пассажирам докладывают по громкой связи.

Кроме того, сообщается, что пассажиров начали приглашать на рейсы до Сочи и Грозного.

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Ранее Лайф писал, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 46 рейсов задерживают на вылет и прилёт. Ещё три рейса отменены, следует из данных онлайн-сервисов.

Обложка ©

t.me / SHOT

Андрей Соловьёв
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