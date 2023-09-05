Лайф показывает обстановку в аэропорту Внуково, где задержано более 20 рейсов
SHOT: В аэропорту Внуково по громкой связи сообщают о задержке всех рейсов
В аэропорту Внуково по громкой связи сообщают о задержке всех рейсов. Как передаёт телеграм-канал SHOT, это связано с закрытием воздушной зоны.
Атмосфера в аэропорту Внуково, где задержано более 20 рейсов. Видео © t.me / SHOT
Канал также показал видео обстановки в аэропорту. На кадрах видно, как в зале спокойно сидят люди, а свободных сидячих мест почти нет. О текущей ситуации пассажирам докладывают по громкой связи.
Кроме того, сообщается, что пассажиров начали приглашать на рейсы до Сочи и Грозного.
Ранее Лайф писал, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 46 рейсов задерживают на вылет и прилёт. Ещё три рейса отменены, следует из данных онлайн-сервисов.
t.me / SHOT