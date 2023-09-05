Лайф показывает обстановку в аэропорту Внуково, где задержано более 20 рейсов

В аэропорту Внуково по громкой связи сообщают о задержке всех рейсов. Как передаёт телеграм-канал SHOT, это связано с закрытием воздушной зоны.

Атмосфера в аэропорту Внуково, где задержано более 20 рейсов. Видео © t.me / SHOT

Канал также показал видео обстановки в аэропорту. На кадрах видно, как в зале спокойно сидят люди, а свободных сидячих мест почти нет. О текущей ситуации пассажирам докладывают по громкой связи.

Кроме того, сообщается, что пассажиров начали приглашать на рейсы до Сочи и Грозного.