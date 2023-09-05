В России может стать на 10 городов трудовой доблести больше

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину присвоить звание "Город трудовой доблести" ещё десяти населённым пунктам. И глава государства одобрил эту идею.

"Собрано без малого миллион подписей от жителей. Были ходатайства ветеранских, общественных организаций. С учётом экспертного заключения Российской академии наук, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить вам десять новых претендентов на звание "Город трудовой доблести", — сказал Турчак на заседании оргкомитета "Победа".

Это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Эти города объединяет огромный вклад их жителей в победу. Об этом подробнее рассказал глава РАН Геннадий Красников.

Так, по его словам, Подольск — город машиностроителей, его производственные мощности с начала войны были перепрофилированы под выпуск военной продукции. Продукция Владимирского химического завода была практически на каждом образце военной техники. В годы войны каждая девятая пушка была из города Воткинска. Прокопьевск дал стране и фронту 31 миллион тонн угля, с этим городом связаны и имена выдающихся тружеников нашей страны. Улан-Удэ был центром авиастроения, здесь заготавливалось питание для фронта.

Жители Новомосковска в 1942 году восстановили взорванные предприятия, которые не успели эвакуировать. Рязань в годы войны выпускала более миллиона мин в месяц — около 20% от нужд фронта. Ханты-Мансийск и Находка стали основными поставщиками рыбных консервов.