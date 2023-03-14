Путин поддержал идею о присвоении Улан-Удэ звания "город трудовой доблести"
Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения Улан-Удэ звания города трудовой доблести. Так он отреагировал на предложение одной из сотрудниц Улан-Удэнского авиационного завода.
"Нужно подготовить соответствующее обращение в федеральные органы власти, там есть процедура, которую нужно пройти. Я думаю, это вполне реализуемо", — сказал президент во вторник во время общения с рабочими завода.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что кратное усиление экономического суверенитета России стало важнейшим результатом 2022 года.
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