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5 сентября, 16:31

Влюблённый москвич пытался отрезать себе самое дорогое, чтобы впечатлить зазнобу

Mash: Москвич попытался отрезать себе детородный орган из-за ссоры с любимой

Житель района Бирюлёво Западное на Юге Москвы пытался отрезать себе детородный орган из-за ссоры с возлюбленной, передаёт Mash. 36-летняя Наиля заявила 39-летнему Руслану о расставании, и тот, пытаясь произвести впечатление на избранницу, заявил, что без неё ему не нужны никакие радости жизни, в том числе плотские удовольствия, спустил с себя штаны и схватился за нож.

Перепуганная женщина бросилась из квартиры наутёк. Вслед за ней бросился и Руслан, успевший нанести себе достаточно серьёзную рану в районе паха. Скорую вызвали соседи — невольные свидетели любовной драмы. Они сбежались на крики и увидели на лестнице истекающего кровью мужчину.

В больнице пострадавшему оказали помощь и наложили швы. У мужчины диагностировали порезы у основания полового члена. Сейчас жизни пострадавшего, по данным телеграм-канала, ничего не угрожает.

ФАС начала проверку рекламы ветклиники про кастрацию мужчин

ФАС начала проверку рекламы ветклиники про кастрацию мужчин

Ранее Лайф рассказывал, как 17-летний юноша из Челябинска попал в больницу после того, как неудачно провёл процедуру кастрации самому себе. Молодой человек вызвал скорую, когда дело, по сути, уже было сделано: первое яичко он удалил себе за три дня до госпитализации, а когда решил продолжить экзекуцию и принялся за второе, то сам обратился к врачам, видимо, его напугал объём кровопотери.

Обложка ©

Rhamely / Unsplash

Алексей Берковиц
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