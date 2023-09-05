Влюблённый москвич пытался отрезать себе самое дорогое, чтобы впечатлить зазнобу

Житель района Бирюлёво Западное на Юге Москвы пытался отрезать себе детородный орган из-за ссоры с возлюбленной, передаёт Mash. 36-летняя Наиля заявила 39-летнему Руслану о расставании, и тот, пытаясь произвести впечатление на избранницу, заявил, что без неё ему не нужны никакие радости жизни, в том числе плотские удовольствия, спустил с себя штаны и схватился за нож.

Перепуганная женщина бросилась из квартиры наутёк. Вслед за ней бросился и Руслан, успевший нанести себе достаточно серьёзную рану в районе паха. Скорую вызвали соседи — невольные свидетели любовной драмы. Они сбежались на крики и увидели на лестнице истекающего кровью мужчину.

В больнице пострадавшему оказали помощь и наложили швы. У мужчины диагностировали порезы у основания полового члена. Сейчас жизни пострадавшего, по данным телеграм-канала, ничего не угрожает.