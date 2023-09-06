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5 сентября, 23:01

Франция отказала Ассанжу в праве просить политического убежища

AFP: Суд во Франции отказал Джулиану Ассанжу в праве просить политического убежища

Суд Франции отказал находящемуся в лондонской тюрьме основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в праве просить политического убежища. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на соответствующее решение.

"Условия ограничения его свободы не позволяют сделать исключение из нормы французского права, которое требует присутствия запрашивающего на национальной территории или территории ЕС", — приводит агентство выдержку из решения суда.

Запрос на предоставление убежища был направлен представителями ассоциации Robin des Lois. Они намерены подать апелляцию.

Ассанж отправил королю Карлу III письмо с просьбой навестить его в тюрьме

Ассанж отправил королю Карлу III письмо с просьбой навестить его в тюрьме

Напомним, в 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, затем долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция. Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. Там основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

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Twitter / Richard on X

Оксана Попова
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