Франция отказала Ассанжу в праве просить политического убежища
AFP: Суд во Франции отказал Джулиану Ассанжу в праве просить политического убежища
Суд Франции отказал находящемуся в лондонской тюрьме основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в праве просить политического убежища. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на соответствующее решение.
"Условия ограничения его свободы не позволяют сделать исключение из нормы французского права, которое требует присутствия запрашивающего на национальной территории или территории ЕС", — приводит агентство выдержку из решения суда.
Запрос на предоставление убежища был направлен представителями ассоциации Robin des Lois. Они намерены подать апелляцию.
Напомним, в 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, затем долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция. Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. Там основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Twitter / Richard on X