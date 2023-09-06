Последние заявления украинского руководства свидетельствуют о том, что Киев впадает в откровенную панику. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв. При этом он предупредил, что, пока они брызжут слюной, как наглые попрошайки, от которых не отцепиться, их партнёры всё запоминают, записывают и пополняют свой компромат.

"В нужный момент "папочки" с нетолерантными и часто откровенно скотскими высказываниями руководителей киевского режима извлекут на свет божий и, ссылаясь на них, сделают всё, что необходимо для собственной выгоды этих самых партнёров. В мире политики, как и много где ещё, не любят истеричек, подобный тон не прощают, особенно тем, кто бегает с протянутой рукой и досаждает "важным дядям" своими воплями", — отметил парламентарий.

Собеседник Лайфа отметил, что судьба простых украинцев не волнует ни американцев с европейцами, ни власть в самом Киеве. Украинские элиты сейчас в большей степени волнует мнение Запада, а не чаяния собственных солдат. И увольнение министра обороны на фоне коррупционного скандала — лишний тому пример.

"Но ничего, когда мы победим, наше государство не забудет и про украинского солдата", — добавил депутат Толмачёв.