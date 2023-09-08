Признаки разумной цивилизации: Телескоп James Webb прислал невероятный сигнал Космическая обсерватория способна "видеть" содержание атмосфер планет в радиусе сотен световых лет. 7 сентября, 22:44 Телескоп James Webb. Обложка © Shutterstock

Как вообще можно распознать содержимое атмосферы далёкой планеты: сквозь эту атмосферу проходят лучи её "солнца" и по спектру отражённого в ней света учёные оценивают, из каких газов эта атмосфера состоит. У каждого вещества — свой "оттенок", свои линии на спектре, своя "визитная карточка". И космохимики очень хорошо отличают, когда в воздухе над планетой имеется, скажем, углекислый газ, метан, озон, водяной пар. Главное, чтобы возможности телескопа позволяли их "оттенки" улавливать.

Но самое интересное — это какие из веществ позволяют нам подозревать, что на планете есть жизнь. Одно из таких веществ — метан. Мы об этом судим, так сказать, по себе: на Земле метан активно выделяется прежде всего при гниении, то есть это продукт жизнедеятельности микробов. Впрочем, к сожалению для астробиологов, существуют и небиологические источники метана. Например, он образуется при взаимодействии с водой некоторых железосодержащих соединений.

И всё-таки есть такие вещества, при обнаружении которых в космосе уже можно восклицать, что там не просто есть жизнь, а целая разумная, технологически развитая цивилизация. Это такие вещества, которые в природе вообще никак и никогда не образуются. Одно из них учёные взяли на заметку, в общем-то, совершенно неожиданно для себя: они обнаружили в нашей родной земной атмосфере хлорфторуглероды. Это соединения хоть и органические, но получаемые исключительно промышленным способом, а именно: в качестве так называемых хладагентов или фреонов для кондиционеров и холодильников. Хлорсодержащие фреоны запретили ещё в конце 80-х за вредность для озонового слоя Земли, но они по сей день сохраняются в атмосфере. Таким образом, мы этими фреонами не только себе озоновый слой попортили, но вдобавок ещё и создали Земле особую примету, которая выдаёт человечество с потрохами: хлорфторуглероды — явный признак наличия на планете "техносферы".

Так вот, как рассказали астрономы, из интереса они использовали работающий в 1,5 миллиона километров от Земли телескоп James Webb для анализа состава атмосферы Земли и с его помощью различили в ней отчётливые признаки населённости разумными существами. При этом отмечается, что космическая обсерватория способна с большим успехом улавливать "оттенки" содержимого планетных атмосфер в радиусе как минимум примерно 50 световых лет вокруг себя. А, к примеру, недавно Webb "увидел" водяной пар в системе звезды PDS 70 созвездия Центавра, а звезда эта находится уже в 370 световых годах от нас. Конечно, в астрономических масштабах это всё равно мало, и тем не менее, допустим, в 39–40 световых годах от Земли находится крайне любопытная планетная система TRAPPIST-1. В ней замечено целых семь именно землеподобных, каменистых миров. Более того, из них три находятся на таком комфортном расстоянии от звезды, которое называется зоной потенциальной обитаемости. "Зоной Златовласки". То есть это именно то, что нужно для поддержания жизни. И у этих планет есть атмосферы. Правда, сама звезда TRAPPIST-1 — красный карлик, а такие звёзды производят совершенно убийственные вспышки, по сравнению с ними Солнце — просто ангел. Поэтому астробиологи особых надежд на такие планетные системы не возлагают. Но всё равно очень интересно, что там в их атмосферах содержится.

Планетная система TRAPPIST-1, расположенная примерно в 40 световых годах от Земли. Фото © Wikipedia / NASA / JPL-Caltech

А самое главное — это совершенно поразительный вывод, который из всего этого напрашивается: если где-нибудь всё-таки есть другая цивилизация, то это вряд ли цивилизация "слепых" существ, не способных видеть свет звёзд и вообще улавливать электромагнитное излучение. Значит, они тоже будут пользоваться какими-то своими приспособлениями для "вооружения" глаз. И если возможности их инструментов такие же, как у "Уэбба", это означает, что с расстояния 50 световых лет, а может быть, и гораздо больше, нас с вами как разумную цивилизацию прекрасно видно по составу нашей атмосферы.

Наверное, это тревожная новость для тех, кто разделяет опасения, выраженные в романе Лю Цысиня "Тёмный лес". Впрочем, далеко не все эти опасения разделяют. То есть да, теоретически нас наверняка видно, но это вовсе не обязательно означает, что с "их" гипотетической точки зрения у нас такая соблазнительная планета, что возникает непреодолимое желание нас съесть, ликвидировать или загнать в резервации. Глупо судить всех по себе. Хотя очень многие земляне так и делают.

Авторы Адель Романенкова