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Десант на Харьков: каким и когда будет штурм второй столицы Украины

Что происходит в Харьковской области и почему главный город региона киевские власти готовят к сдаче.

7 сентября, 22:40
<p>Действия российских войск на Лимано-Купянском направлении обеспокоили представителей киевского режима. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Действия российских войск на Лимано-Купянском направлении обеспокоили представителей киевского режима. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Представителей киевского режима не на шутку взволновали действия российских войск на Лимано-Купянском направлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сейчас Вооружённые силы Российской Федерации готовятся к крупному наступлению на Харьков. В боях, по её мнению, будут задействованы десантно-штурмовые бригады. Кстати, ранее украинские командиры говорили, что Россия уже собрала порядка 110 тысяч человек личного состава и несколько тысяч единиц техники. По словам Анны Маляр, сейчас Россия имеет ударную группировку, цель которой — выход на Купянск. В дальнейшем одной из целей, конечно, будет Харьков.

Не доверять сведениям противника нет весомых причин. Нужно учесть, что на Украину сейчас работают лучшие разведки мира. Получая сведения о российской группировке, украинские командиры могут выстраивать план обороны. Собственно, об этом Маляр и говорит. Имея такие данные, сейчас руководство ВСУ пытается подготовиться к возможным атакам. Украинский блогер Анатолий Шарий, связанный с ЦИПСО, также отмечает, что российские войска ежедневно обстреливают позиции ВСУ. Кроме того, подготовлены штурмовые отряды. Похожая ситуация и на Лиманском направлении.

Скоро на этих направлениях будет тот ещё адок, резюмирует Шарий.

Бои за Купянск

Купянск уже был под контролем российских войск. Город стал административным центром той части Харьковской области, которая оказалась под контролем Российской Федерации. В сентябре 2022 года город и другие населённые пункты Харьковской области были оставлены.

Сама же история с "жестом доброй воли" породила миф о том, что ВСУ умеют успешно наступать. Выход из Херсона как бы должен был закрепить это, но, когда украинские боевики столкнулись с российскими военнослужащими на Запорожском направлении и под Бахмутом, началось прозрение.

Боевая работа расчёта реактивной системы залпового огня. Фото © ТАСС / Александр Река

Боевая работа расчёта реактивной системы залпового огня. Фото © ТАСС / Александр Река

Наступления на Купянском направлении ждали давно. Ещё в феврале обсуждалась информация, что к марту уже будут вестись бои за Купянск. Этого не произошло, и вроде бы всё затихло. В середине лета стало понятно, что ВС РФ постепенно продвигаются к Купянску. Сейчас активно идут бои у Синьковки и Петропавловки. Каждый день Украина, по сообщениям Министерства обороны Российской Федерации, теряет около 50 человек и несколько единиц техники, в том числе западной.

В самом Харькове обстановка напряжённая, судя по тому, какие сведения мы получаем от людей. Активное движение российских военнослужащих, конечно, напрягает действующую в Харькове оккупационную власть. Но деваться им некуда. Безусловно, мы желаем скорейшего возвращения нашего родного города и всей области в родное лоно — Россию, — рассказал Лайфу глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Также глава региона сообщил о том, что сопротивление со стороны украинских националистов серьёзное и говорить о том, что оборона ВСУ сыпется, нельзя. Интересно, что с подразделениями у Украины на этом направлении наблюдается кризис. Если раньше фиксировали потери из отборных частей, прошедших подготовку на Западе, то теперь речь идёт об убитых из бригад территориальной обороны, например 117-й, которая создана для сохранения Сумской области в составе Украины.

Освобождение Харькова

Многие эксперты заявляют, что вторая столица Украины будет взята в ближайшее время. Это большое заблуждение. Во-первых, в городе население — около миллиона человек. Во-вторых, площадь Харькова — 350 квадратных километров. Для сравнения: площадь Бахмута — 41 квадратный километр. Тут раскинулись огромные заводы, стоит вспомнить в этой связи и про "Азовсталь". Работает метро.

Военнослужащие во время боевого дежурства. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Военнослужащие во время боевого дежурства. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Нельзя забывать, что Украина будет бороться за Харьков изо всех сил, однако к его сдаче местное население уже готовят. А потерять столицу Слобожанщины — значит, потерять весь Юго-Восток.

Недавно пропагандист киевского режима экс внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что "Харьков — это тупик" и он не нужен. Судя по судорожным попыткам вывезти из города остатки производств, Зеленский и его окружение не надеются защитить город и готовятся его оставить, стараясь максимально разграбить напоследок. Своё значение крупного научного, образовательного и промышленного центра благодаря тридцати годам деградации в составе Украины Харьков уже почти утратил. Но освобождение всей области создаст буфер, существенно усложнив для киевского режима попытки обстрелов территории России и проникновения на нашу территорию украинских ДРГ и террористических групп, — считает военный эксперт Александр Роджерс.

О каких-то сроках, а тем более о ближайших, говорить нельзя. Нельзя и забывать о том, что замыслы российского командования тоже неизвестны. Возможно, Харьков возьмут в окружение и в город даже не войдут, будут ждать, когда части ВСУ сдадутся сами, так как нести потери не имеет смысла.

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных

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