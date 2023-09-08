Десант на Харьков: каким и когда будет штурм второй столицы Украины Что происходит в Харьковской области и почему главный город региона киевские власти готовят к сдаче. 7 сентября, 22:40 Действия российских войск на Лимано-Купянском направлении обеспокоили представителей киевского режима. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Представителей киевского режима не на шутку взволновали действия российских войск на Лимано-Купянском направлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сейчас Вооружённые силы Российской Федерации готовятся к крупному наступлению на Харьков. В боях, по её мнению, будут задействованы десантно-штурмовые бригады. Кстати, ранее украинские командиры говорили, что Россия уже собрала порядка 110 тысяч человек личного состава и несколько тысяч единиц техники. По словам Анны Маляр, сейчас Россия имеет ударную группировку, цель которой — выход на Купянск. В дальнейшем одной из целей, конечно, будет Харьков.

Не доверять сведениям противника нет весомых причин. Нужно учесть, что на Украину сейчас работают лучшие разведки мира. Получая сведения о российской группировке, украинские командиры могут выстраивать план обороны. Собственно, об этом Маляр и говорит. Имея такие данные, сейчас руководство ВСУ пытается подготовиться к возможным атакам. Украинский блогер Анатолий Шарий, связанный с ЦИПСО, также отмечает, что российские войска ежедневно обстреливают позиции ВСУ. Кроме того, подготовлены штурмовые отряды. Похожая ситуация и на Лиманском направлении.

— Скоро на этих направлениях будет тот ещё адок, — резюмирует Шарий.

Бои за Купянск

Купянск уже был под контролем российских войск. Город стал административным центром той части Харьковской области, которая оказалась под контролем Российской Федерации. В сентябре 2022 года город и другие населённые пункты Харьковской области были оставлены.

Сама же история с "жестом доброй воли" породила миф о том, что ВСУ умеют успешно наступать. Выход из Херсона как бы должен был закрепить это, но, когда украинские боевики столкнулись с российскими военнослужащими на Запорожском направлении и под Бахмутом, началось прозрение.

Боевая работа расчёта реактивной системы залпового огня. Фото © ТАСС / Александр Река

Наступления на Купянском направлении ждали давно. Ещё в феврале обсуждалась информация, что к марту уже будут вестись бои за Купянск. Этого не произошло, и вроде бы всё затихло. В середине лета стало понятно, что ВС РФ постепенно продвигаются к Купянску. Сейчас активно идут бои у Синьковки и Петропавловки. Каждый день Украина, по сообщениям Министерства обороны Российской Федерации, теряет около 50 человек и несколько единиц техники, в том числе западной.

— В самом Харькове обстановка напряжённая, судя по тому, какие сведения мы получаем от людей. Активное движение российских военнослужащих, конечно, напрягает действующую в Харькове оккупационную власть. Но деваться им некуда. Безусловно, мы желаем скорейшего возвращения нашего родного города и всей области в родное лоно — Россию, — рассказал Лайфу глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Также глава региона сообщил о том, что сопротивление со стороны украинских националистов серьёзное и говорить о том, что оборона ВСУ сыпется, нельзя. Интересно, что с подразделениями у Украины на этом направлении наблюдается кризис. Если раньше фиксировали потери из отборных частей, прошедших подготовку на Западе, то теперь речь идёт об убитых из бригад территориальной обороны, например 117-й, которая создана для сохранения Сумской области в составе Украины.

Освобождение Харькова

Многие эксперты заявляют, что вторая столица Украины будет взята в ближайшее время. Это большое заблуждение. Во-первых, в городе население — около миллиона человек. Во-вторых, площадь Харькова — 350 квадратных километров. Для сравнения: площадь Бахмута — 41 квадратный километр. Тут раскинулись огромные заводы, стоит вспомнить в этой связи и про "Азовсталь". Работает метро.

Военнослужащие во время боевого дежурства. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Нельзя забывать, что Украина будет бороться за Харьков изо всех сил, однако к его сдаче местное население уже готовят. А потерять столицу Слобожанщины — значит, потерять весь Юго-Восток.

— Недавно пропагандист киевского режима экс внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что "Харьков — это тупик" и он не нужен. Судя по судорожным попыткам вывезти из города остатки производств, Зеленский и его окружение не надеются защитить город и готовятся его оставить, стараясь максимально разграбить напоследок. Своё значение крупного научного, образовательного и промышленного центра благодаря тридцати годам деградации в составе Украины Харьков уже почти утратил. Но освобождение всей области создаст буфер, существенно усложнив для киевского режима попытки обстрелов территории России и проникновения на нашу территорию украинских ДРГ и террористических групп, — считает военный эксперт Александр Роджерс.

О каких-то сроках, а тем более о ближайших, говорить нельзя. Нельзя и забывать о том, что замыслы российского командования тоже неизвестны. Возможно, Харьков возьмут в окружение и в город даже не войдут, будут ждать, когда части ВСУ сдадутся сами, так как нести потери не имеет смысла.

Авторы Даниил Черных