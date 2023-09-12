Международный день борьбы с мигренью, День джипера, Александр-сытник: Праздники и приметы 12 сентября Сегодня, 12 сентября 2023 года, в России отмечается несколько международных праздников. Так, один из них посвящён очень распространённому в нашей стране хобби. А ещё на эту дату выпадает праздник автолюбителей-экстремалов, которым ровные дороги не по вкусу. 11 сентября, 21:01 12 сентября — Международный день борьбы с мигренью. Фото © Freepik / free-photo

Международный день борьбы с мигренью

Сегодня, 12 сентября, отмечается Международный день борьбы с мигренью, о котором знают и в России. Праздником его, конечно, не назвать. Рассказываем об этом дне: интернациональный, неофициальный;

появился в медицинском сообществе Евросоюза, распространился по миру;

отмечается ежегодно 12 сентября,

его цель — повышение осведомлённости об этом заболевании.

Мигрень — это очень распространённое явление. По разным оценкам учёных, от него страдает каждый пятый-седьмой человек на Земле. По одной из версий, слово "мигрень" появилось путём сложений греческих "хеми" ("половина") и "кранион" ("череп"). Дело в том, что мигрень — это ситуация, когда болит, как правило, половина головы. Приступы становятся периодическими, средней и высокой интенсивности. Продолжаться такая боль может от нескольких часов до нескольких суток. Это сильно снижает качество жизни человека, который страдает мигренью.

Факторов развития мигрени много. Она может объясняться как генами, так и влиянием окружающей среды. Почему заболевание появляется, не до конца понятно. Самая распространённая теория — из-за проблем с сосудами и нервами, также пока неясно, какие у него спусковые крючки. А пока учёные разбираются с этими вопросами, медики рекомендуют для профилактики мигрени вести здоровый образ жизни: обеспечить себе полноценное питание, стабильный достаточный сон. А ещё нужно заниматься физкультурой, гулять, отказаться от вредных привычек.

День сотрудничества Юг-Юг

12 сентября — День сотрудничества Юг-Юг. Фото © Freepik / free-photo

Сегодня, 12 сентября, отмечается малоизвестный в России праздник — День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединённых Наций. Вот что кроется за таким названием: это один из международных дней ООН;

отмечается ежегодно 12 сентября, дата не меняется;

был учреждён на Генассамблее ООН в 2004 году;

в этот день в 1978 году в Аргентине был принят план действий по развитию и сотрудничеству между развивающимися странами;

в эту дату под эгидой ООН проводятся различные мероприятия, посвящённые такому взаимодействию.

Под термином "Юг-Юг" понимается такое сотрудничество между развивающимися странами, когда они налаживают контакты между собой, не прибегая к посредничеству и технологиям Севера. Такое разделение сложилось исторически: в наше время наиболее развитые государства находятся в Северном полушарии. Им уступают страны Африки, Латинской Америки и Азии. Инициатива ООН направлена на то, чтобы Глобальный Юг быстро развивался, догоняя Глобальный Север. Последний призван этому содействовать.

Нужно отметить, что за последние два десятилетия мир претерпел кардинальную экономическую и политическую трансформацию. Изменения на Юге оказались более быстрыми, чем когда-либо за аналогичный период в мировой истории. Некоторые страны Юга достигли больших успехов в развитии, они начинают делиться своими достижениями с другими государствами региона, шире распространяя плоды глобализации, создавая новые рынки и закладывая более широкую базу для устойчивого экономического роста.

День джипера

Первый отечественный "джип" АР-НАТИ. Фото © НАМИ

12 сентября в России отмечается праздник любителей бездорожья — День джипера. Рассказываем об этом событии: это неофициальный российский праздник;

отмечается ежегодно 12 сентября, дата не смещается;

приурочен к дате создания первого отечественного внедорожника;

в этот день любители бездорожья проводят соревнования и заезды.

Почему датой празднования Дня джипера было выбрано именно 12 сентября, уже неизвестно. Предполагается, что он приурочен к дате создания первого отечественного внедорожника АР-НАТИ, но подтверждений этому нет.

В начале 40-х годов прошлого века во многих странах велись разработки армейских автомобилей повышенной проходимости. В СССР над этим работали параллельно Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) и Научный автотракторный институт (НАТИ). В начале 1941 года они выдали два прототипа: автомобиль-разведчик (АР) от НАТИ и ГАЗ-64 от ГАЗа. Их считают первыми сугубо отечественными внедорожниками. Правительственная комиссия выбрала АР-НАТИ, так как он превосходил конкурента по целому ряду показателей. Однако в итоге судьба распорядилась иначе: в условиях войны пришлось переключиться на более простой ГАЗ-64. Прототипы АР-НАТИ были утеряны, и остались только фотографии.

Сейчас эта часть отечественной истории стала важной для любителей бездорожья при заездах на своих высокопроходимых автомобилях. Ещё один такой праздник отмечается 11 октября.

Международный день вязания крючком

12 сентября — Международный день вязания крючком. Фото © Freepik / free-photo

А ещё 12 сентября в России и других странах отмечается праздник, посвящённый одному довольно распространённому хобби — Международному дню вязания крючком. Вот что известно о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

отмечается каждый год 12 сентября, дата фиксированная;

появился в 2007 году по инициативе американского блогера;

любителей вязания крючком призывают в этот день делиться фото своих работ в соцсетях.

Таким образом, появившись в США, придуманный одним американцем День вязания крючком быстро стал международным. Теперь это праздник, когда сторонники такого хобби могут проводить встречи, делиться своими секретами на мастер-классах, хвалиться вещами, созданными своими руками.

Самое раннее письменное упоминание вязания крючком относится к началу XIX века. Впервые примеры узоров были опубликованы в голландском журнале Pénélopé в 1824 году. А через 20 лет в издании Winter’s Gift были изложены подробные инструкции по исполнению приёмов вязания крючком. На сегодняшний же день вокруг этого хобби создана целая мини-отрасль: выпускаются специальные крючки, нитки, журналы, пособия, специальные материалы. А в Интернете множество сайтов, блогов и форумов, посвящённых этой тематике. С помощью вязания крючком можно создавать красивые и уникальные предметы — сумки, юбки, платья, пояса и накидки, салфетки, кофточки и даже пальто. Это хобби благотворно сказывается на эмоциональном состоянии человека, так как позволяет отвлечься от повседневных проблем, снять стресс.

Приметы 12 сентября

Александр-сытник

12 сентября Русская православная церковь проводит празднование в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского — русского полководца, одержавшего победу в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище на Чудском озере в 1242 году. Он был канонизирован, считается защитником России и покровителем воинов. В 1721 году Пётр Первый, заключивший мир со шведами, принял решение о перенесении мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, чтобы тот стал небесным покровителем города на Неве. Мощи были привезены в Северную столицу в 1723 году, а 12 сентября 1724-го перезахоронены в Александро-Невской лавре.

В народе же праздник получил название Александр-сытник. Объяснение простое: накануне, в день памяти Иоанна Крестителя, полагалось поститься — не есть мясо, рыбу и молоко. А 12 сентября эти ограничения вновь снимались. Более того, была традиция в этот день проводить застолье: накрывать стол и кормить всех, кто за него сел. Обычно делали ячменную кашу на молоке, пекли свежий хлеб из пшена и ржи нового урожая. Считалось, что в этот день нельзя сушить подушки и перины, иначе будут сниться дурные сны.

Погодные приметы 12 сентября

Куры начали линять — к тёплой зиме.

Ёж вырыл нору на опушке — зима придёт рано.

В лесу много рябины — к дождливой осени.

Паутина по растениям стелется — к теплу.

Именинники 12 сентября

12 сентября именины у российской актрисы Елизаветы Боярской. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 12 сентября, богатый на именины день. Их могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Арсений;

Афанасий;

Григорий;

Даниил (Данил);

Елизавета;

Ефрем;

Иоанн (Иван);

Игнат;

Леонид;

Макар;

Павел;

Пётр;

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев