В Мексике декриминализовали аборты
Верховный суд Мексики отменил наказания за аборты на всей территории страны
В Мексике признаны неконституционными законодательные нормы, предусматривающие наказания за аборт. Об этом информирует Верховный суд страны в социальной сети X (Twitter).
В сообщении говорится, что такая правовая система "нарушает права человека в отношении женщин и людей, способных вынашивать ребёнка". Постановлению Верховного суда предшествовали решения 12 из 32 мексиканских штатов о декриминализации абортов на региональном уровне, позволяющие прерывать беременность на сроке до 12 недель.
А ранее в Мордовии депутаты Госсобрания одобрили законопроект, который устанавливает ответственность за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. В документе указано, что склонением считаются уговоры, подкуп, обман или угрозы, при этом сюда не относится информация о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности.
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