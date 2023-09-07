В Мексике декриминализовали аборты

В Мексике признаны неконституционными законодательные нормы, предусматривающие наказания за аборт. Об этом информирует Верховный суд страны в социальной сети X (Twitter).

В сообщении говорится, что такая правовая система "нарушает права человека в отношении женщин и людей, способных вынашивать ребёнка". Постановлению Верховного суда предшествовали решения 12 из 32 мексиканских штатов о декриминализации абортов на региональном уровне, позволяющие прерывать беременность на сроке до 12 недель.