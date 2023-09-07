В Москве горит завод "Салют"

Телеграм-канал Mash сообщает о пожаре на московском заводе "Салют", где производят корабельные радары. По предварительной информации, загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Из здания на улице Плеханова эвакуируют людей. Из окон на высотке третьего этажа валит густой чёрный дым. Площадь пожара — около 10 квадратных метров, его уже локализовали, пострадавших нет.