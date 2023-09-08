Наблюдательница за выборами из Индии: Херсонская область счастлива в составе РФ
Международные наблюдатели очень высоко оценивают ход голосования в Херсонской области, где сегодня, как и по всей России, открылись избирательные участки. В том, как устроен процесс, смогла убедиться и Пурнима Ананд — международный эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС.
Наблюдательница из Индии рассказала о ходе голосования в Херсонской области. Видео © Телеканал "Таврия"
"Очень много людей пришли отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии, что люди счастливы после референдумов по присоединению к Российской Федерации", — заявила она журналистам.
По словам госпожи Ананд, бывшие украинские регионы счастливы в составе Российской Федерации — и на это у них есть их демократическое право.
Напомним, что выборы в России стартовали сегодня, а завершатся 10 сентября — в единый день голосования. В 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний различного уровня. Впервые в них принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. В последней избирательная комиссия зарегистрировала депутатов областной думы от четырёх партий, они претендуют на 36 мандатов.