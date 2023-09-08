Международные наблюдатели очень высоко оценивают ход голосования в Херсонской области, где сегодня, как и по всей России, открылись избирательные участки. В том, как устроен процесс, смогла убедиться и Пурнима Ананд — международный эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС.

Наблюдательница из Индии рассказала о ходе голосования в Херсонской области. Видео © Телеканал "Таврия"

"Очень много людей пришли отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии, что люди счастливы после референдумов по присоединению к Российской Федерации", — заявила она журналистам.

По словам госпожи Ананд, бывшие украинские регионы счастливы в составе Российской Федерации — и на это у них есть их демократическое право.