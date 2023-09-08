Сибирскую язву подтвердили у ещё одного жителя села под Воронежем
Число заболевших сибирской язвой в селе Лебединка под Воронежем выросло до семи
Число выявленных случаев сибирской язвы в селе Лебединка Воронежской области увеличилось до семи. Об этом журналистам сообщили в Департаменте здравоохранения региона. Ещё один потенциальный заболевший пока ещё ждёт готовности анализов.
"В инфекционный центр при БСМП № 8 госпитализировано восемь человек. У семи пациентов диагноз подтверждён лабораторно. У одного человека диагноз находится в стадии уточнения", — приводит слова собеседника ТАСС.
Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis и относящееся к острым и особо опасным. Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служат внешняя среда (заражённая почва) и животные. Большинство людей заражаются сибирской язвой при работе с инфицированными животными или продуктами, такими как шерсть или шкура.
Напомним, что первые сообщения о сибирской язве стали поступать из Воронежской области ещё 29 августа. Первым пациентом стал мужчина, который заразился после разделки туши больного животного. Попала в больницу и его сестра. С тех пор количество заражённых постепенно растёт.