Сибирскую язву подтвердили у ещё одного жителя села под Воронежем

Число выявленных случаев сибирской язвы в селе Лебединка Воронежской области увеличилось до семи. Об этом журналистам сообщили в Департаменте здравоохранения региона. Ещё один потенциальный заболевший пока ещё ждёт готовности анализов.

"В инфекционный центр при БСМП № 8 госпитализировано восемь человек. У семи пациентов диагноз подтверждён лабораторно. У одного человека диагноз находится в стадии уточнения", — приводит слова собеседника ТАСС.

Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis и относящееся к острым и особо опасным. Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служат внешняя среда (заражённая почва) и животные. Большинство людей заражаются сибирской язвой при работе с инфицированными животными или продуктами, такими как шерсть или шкура.