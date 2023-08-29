В Воронежской области двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы

Из очага сибирской язвы в Воронежской области госпитализировали в инфекционный центр при БСМП №8 мужчину, который заразился после разделки туши больного животного. Попала в больницу и его сестра. Об этом заявил представитель регионального департамента здравоохранения.

"Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъёма температуры и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

У пациентки нет клинических проявлений болезни. Её состоянии оценивается как удовлетворительное. Как выяснилось, что мужчина продал мясо коровы, которая была заражена сибирской язвой. Покупателей уже установили.