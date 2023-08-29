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29 августа, 17:36

В Воронежской области двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы

Из очага сибирской язвы в Воронежской области госпитализировали в инфекционный центр при БСМП №8 мужчину, который заразился после разделки туши больного животного. Попала в больницу и его сестра. Об этом заявил представитель регионального департамента здравоохранения.

"Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъёма температуры и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

У пациентки нет клинических проявлений болезни. Её состоянии оценивается как удовлетворительное. Как выяснилось, что мужчина продал мясо коровы, которая была заражена сибирской язвой. Покупателей уже установили.

В Воронежской области нашли ещё один очаг сибирской язвы

В Воронежской области нашли ещё один очаг сибирской язвы

20 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о введении режима ЧС на территории Панинского района из-за обнаружения очага сибирской язвы. Ограничения будут действовать до 16 ноября 2023 года. Лайф сообщал о первом заболевшем сибирской язвой, источником заражения оказалась туша животного.

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Никита Осипов
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