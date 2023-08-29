В Воронежской области двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы
Из очага сибирской язвы в Воронежской области госпитализировали в инфекционный центр при БСМП №8 мужчину, который заразился после разделки туши больного животного. Попала в больницу и его сестра. Об этом заявил представитель регионального департамента здравоохранения.
"Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъёма температуры и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
У пациентки нет клинических проявлений болезни. Её состоянии оценивается как удовлетворительное. Как выяснилось, что мужчина продал мясо коровы, которая была заражена сибирской язвой. Покупателей уже установили.
20 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о введении режима ЧС на территории Панинского района из-за обнаружения очага сибирской язвы. Ограничения будут действовать до 16 ноября 2023 года. Лайф сообщал о первом заболевшем сибирской язвой, источником заражения оказалась туша животного.
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