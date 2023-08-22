В Воронежской области нашли ещё один очаг сибирской язвы
В Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы в холодильных камерах
Новый очаг сибирской язвы в Воронежской области зафиксирован в холодильных камерах нежилого помещения, которое находится в областном центре. Об этом говорится в указе губернатора региона Александра Гусева.
"Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры № 1, 2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании общей площадью 4208,4 квадратных метра по адресу: улица 20-летия Октября, дом 119 А, городской округ город Воронеж, арендуемом обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Торс", — сказано в документе.
Неблагополучной значится территория в радиусе двух километров от очага, а к угрожаемым отнесены улицы в радиусе пяти километров. Место, где выявлен очаг, нельзя посещать посторонним лицам, также запрещены ввоз животных, которые не вакцинированы от сибирской язвы. Помимо того, нельзя вывозить продукты убоя и корма. Такие ограничения будут действовать до 23 октября. Судя по картам, по адресу, где зафиксировали очаг, находятся магазины и торговые ряды.
Лайф напоминает, что 21 августа Гусев заявил о введении режима ЧС на территории Панинского района из-за обнаружения очага сибирской язвы. Ограничения будут действовать до 16 ноября 2023 года.
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