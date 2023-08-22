В Воронежской области нашли ещё один очаг сибирской язвы

Неблагополучной значится территория в радиусе двух километров от очага, а к угрожаемым отнесены улицы в радиусе пяти километров. Место, где выявлен очаг, нельзя посещать посторонним лицам, также запрещены ввоз животных, которые не вакцинированы от сибирской язвы. Помимо того, нельзя вывозить продукты убоя и корма. Такие ограничения будут действовать до 23 октября. Судя по картам, по адресу, где зафиксировали очаг, находятся магазины и торговые ряды.