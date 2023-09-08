Российские власти приняли верное решение провести выборы вопреки всем внешним обстоятельствам, хотя на Западе по традиции уже назвали голосование нелегитимным. Об этом сказал американский журналист, блогер портала Grayzone Вайт Рид.

"Считаю верным решение провести сейчас выборы в России, даже если это может вызвать дополнительные трудности", — подчеркнул он.

По его словам, для россиян это прекрасная возможность высказаться о будущем своей страны и происходящем в ней. Но США и Европа не хотят понять граждан РФ и измеряют всё по своей системе демократических принципов, заранее осудив голосование, отметил журналист.

Он также напомнил, что уровень поддержки президента РФ Владимира Путина среди электората, по данным Невадского центра, очень высок — от 70 до 80%. Таким цифрам позавидует любой западный лидер, заметил Рид. У главы Белого дома Джо Байдена рейтинг вдвое ниже, сравнил он.

По его мнению, это связано с тем, что Путин "в большей степени заинтересован в желаниях граждан", чем его зарубежные коллеги, которых заботят только антироссийские санкции, а не качество жизни собственного народа. Рид уверен, что если партия Путина добьётся успеха на выборах, то в этом не будет ничего удивительного.