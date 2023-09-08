Путину доверяют 77,1% граждан России

Большинство россиян (77,1%) выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, его работу в должности поддерживают 73,6%. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не доверяют главе государства только 18,2% и лишь 16,0% не согласны с проводимой им политикой. На втором месте в рейтинге — премьер-министр страны Михаил Мишустин. Ему высказали доверие 60,5%. Затем идут председатель КПРФ Геннадий Зюганов (33,6%), глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов (29%), руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий (15,7%).

Опрос проводился с 28 августа по 3 сентября, в нём участвовало 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 1%.