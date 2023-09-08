Байкальская нерпа пришла голосовать в Иркутске

На один из иркутских избирательных участков пришла "настоящая" байкальская нерпа — символ этого озера. Как пишет РАПСИ со ссылкой на сопредседателя Координационного комитета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, необычного избирателя заметили в УИК № 642.

Байкальская нерпа проявила активную гражданскую позицию и пришла проголосовать в Иркутске. Видео © Telegram / "Общественный штаб по наблюдению за выборами"

"Это подняло настроение присутствующим и работникам УИК", — отметил он.

Судя по опубликованному Общественным штабом по наблюдению за выборами депутатов заксобрания региона видео, нерпа вела себя вежливо: поздоровалась и сфотографировалась со всеми, после чего зарегистрировалась, следуя установленному порядку, заполнила бюллетень и опустила его в урну.