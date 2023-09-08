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8 сентября, 17:47

Байкальская нерпа пришла голосовать в Иркутске

В Иркутске на избирательный участок пришёл россиянин в костюме нерпы

<p>В Иркутске на избирательный участок пришёл россиянин в костюме нерпы. Обложка © <a href="https://t.me/nabludatel_irk/124" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Общественный штаб по наблюдению за выборами"</p>

В Иркутске на избирательный участок пришёл россиянин в костюме нерпы. Обложка © Telegram / "Общественный штаб по наблюдению за выборами"

На один из иркутских избирательных участков пришла "настоящая" байкальская нерпа — символ этого озера. Как пишет РАПСИ со ссылкой на сопредседателя Координационного комитета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, необычного избирателя заметили в УИК № 642.

Байкальская нерпа проявила активную гражданскую позицию и пришла проголосовать в Иркутске. Видео © Telegram / "Общественный штаб по наблюдению за выборами"

"Это подняло настроение присутствующим и работникам УИК", — отметил он.

Судя по опубликованному Общественным штабом по наблюдению за выборами депутатов заксобрания региона видео, нерпа вела себя вежливо: поздоровалась и сфотографировалась со всеми, после чего зарегистрировалась, следуя установленному порядку, заполнила бюллетень и опустила его в урну.

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Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Граждане довыберут депутатов Госдумы, а также отдадут свои голоса за будущих глав 26 субъектов и депутатов законодательных органов в 16 регионах.

Матвей Константинов
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