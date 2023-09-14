Новолетие, День слушания шорохов, Семёнов день: Праздники и приметы 14 сентября Сегодня, 14 сентября 2023 года, в России отмечается праздник, который когда-то был аналогом нынешнего Нового года. А ещё на этот день выпадают два добрых неформальных праздника, которые появились совсем недавно. 13 сентября, 21:01 14 сентября отмечается Новолетие. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Новолетие

Сегодня, 14 сентября 2023 года, в России отмечается праздник под названием Новолетие. В наше время он уже утратил былую важность, но о нём ещё не забыли. Вот несколько фактов: Это праздник церковный и народный;

Отмечается ежегодно 14 сентября (1 сентября по старому стилю), дата не меняется;

На Руси в этот день отмечали наступление Нового года;

С этим днём было связано немало традиций и обрядов.

14 сентября наступает Церковное новолетие, то есть в Русской православной церкви начинается отсчёт нового года. Последним праздником прошлого является Успение Пресвятой Богородицы (28 августа по новому стилю), а первым праздником нового — Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).

Отмечать Новолетие начали в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции. А с 1492 года оно стало отмечаться на Руси не только как церковный, но и как государственный праздник. В день Новолетия в православных храмах совершают молебен, в котором благодарят Бога за прожитый год и просят благословить год наступивший. Для народа же это был большой праздник со множеством поверий и традиций. Так, вечером гасили старый огонь в доме, а ранним утром зажигали новый, с особыми приговорами. А ещё было принято в этот день обходить поля со специальным песнями, чтобы обеспечить себе хороший урожай на следующий год. По традиции к Новолетию следовало со всеми рассчитаться, выплатить долги, дань и оброк.

День Шнобелевской премии

Учёные с Тайваня получили Шнобелевскую премию за исследование о том, почему фекалии вомбатов в форме кубиков. Фото © AP Photo / Elise Amendola / ТАСС

Также сегодня, 14 сентября, отмечается международный научный праздник — вручается шуточная Шнобелевская премия. Рассказываем об этом событии: Традиция вручения Шнобелевской премии появилась в 1991 году;

Это пародия на Нобелевскую премию, которая вручается примерно в это же время;

Каждый год дата определяется отдельно, в нынешнем году это 14 сентября;

Лауреатами становятся учёные из разных стран, среди них бывали и российские.

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом "Анналы невероятных исследований". Шнобелевской она называется только на русском языке. Причина в том, что прямо оригинальное название с английского не перевести. Оно звучит как Ig Nobel Prize, то есть отсылает к Нобелевской премии, но тут добавлены две буквы, в результате чего звучит это как ignoble prize — "постыдная" премия.

Шнобелевской премией награждают за необычные исследования, чтобы постараться привлечь внимание широкой общественности к науке. Как правило, отмечают "успехи" учёных, которые провели исследование на тему, содержащую элементы смешного. Например, за работу, посвящённую сексуальному возбуждению страусов при виде людей, или за вывод, что чёрные дыры подходят для размещения там ада. Российские учёные были упомянуты в церемонии награждения за исследование, посвящённое левитации живой лягушки в магнитном поле. По традиции Шнобелевскую премию учёным вручают нобелевские лауреаты в бутафорских очках, с накладными носами, в фесках и подобного рода атрибутах.

День слушания шорохов

14 сентября — День слушания шорохов. Фото © Freepik / benzoix

14 сентября в России отмечается необычный праздник — День слушания шорохов. Вот что о нём известно: Праздник неофициальный, впервые упоминается около 20 лет назад;

Отмечается ежегодно 14 сентября, дата не меняется;

Придуман, чтобы призывать всех научиться отвлекаться от ежедневной суеты.

Впервые День слушания шорохов упоминается в российском сегменте Интернета примерно в 2005 году и с тех пор постоянно вносится в список праздников. Кто его придумал, уже не узнать. Очевидно, что добрая инициатива этого человека нашла отклик среди других людей.

Смысл праздника прост: призвать всех постараться услышать в деталях всё, что происходит вокруг. В наше время это непросто, потому что среди ежедневной суеты, шумного транспорта, музыки в наушниках, громко работающего телевизора мы не замечаем умиротворяющих деталей бытия. А ведь можно прислушаться, как ветер с шорохом переносит осеннюю листву, какой звук издаёт слегка колышущаяся занавеска, как дышит находящийся рядом любимый человек. Это день, когда нужно прекратить бегать и суетиться, а просто сесть на скамейку в парке и насладиться окружающим нас миром. А если прислушаться хорошо к нему, то можно вдруг отчётливо услышать и свой внутренний голос.

Праздник междусобойщиков

14 сентября — праздник междусобойщиков. Фото © Freepik / vecstock

14 сентября в России отмечается ещё один малоизвестный праздник — День междусобойщиков. Известно о нём тоже немного: Это неформальный праздник;

Впервые упоминается 10 лет назад;

Предлагается в этот день организовать междусобойчик и хорошо провести время.

Данные из Сети говорят о том, что некто придумал День междусобойщиков ровно десять лет назад: в сентябре 2013 года этот праздник впервые упоминается на одном из российских сайтов. Вероятно, праздник этот сугубо отечественный. Да и само название вряд ли можно прямо перевести на другие языки, ведь слово "междусобойчик" не только ёмко включает в себя понятие вечеринки в узком кругу, но и снабжает его тёплой эмоциональной окраской. Междусобойчик, как правило, можно собрать только с хорошими приятелями или близкими людьми.

Ответ на вопрос, как отметить День междусобойщиков, кажется очевидным: организовать такую вечеринку. Причём это может стать хорошей традицией. Не страшно, что времени на организацию уже практически нет. Посиделки для близких можно организовать за считаные часы, а потом уже не следить за временем.

Приметы 14 сентября

Семёнов день

14 сентября Русская православная церковь чтит память преподобного Симеона Столпника. Он родился в Антиохии Сирийской в середине IV века в бедной семье, пас овец. Однажды посетив храм, он решил посвятить себя христианству. Стал монахом и уединился в сирийской пустыне. Там Симеон положил начало новому виду подвижничества: "столпничеству". Он построил многометровый столп, поселился на нём и тем самым лишил себя возможности прилечь и отдохнуть. Питался размоченной пшеницей и водой, которые приносили ему добрые люди. Когда о подвиге Симеона узнали люди, они стали приходить к нему издалека, многие принимали христианство. Согласно житию, Симеон научился исцелять и предвидел будущее. Жил более 100 лет и умер во время молитвы в 459 году.

На Руси в честь святого эту дату называли Семёнов день, или Осенины. Это был переломный момент, начало нового сезона. Считалось, что, если до этого дня не закончить все накопившиеся дела, далее любые начинания будут обречены на неудачи. Люди говорили, что в день Симеона Столпника нельзя проявлять негативные чувства, ссориться, ругаться, вступать в конфликты. Осенины отмечали с хороводами и песнями. Семёнов день считался очень удачным для сватовства.

Погодные приметы 14 сентября

Погода в Семёнов день ясная — осень будет тёплой;

Луга опутало паутиной — осень будет долгой;

Утки и скворцы в тёплые края не улетели — к сухой осени;

Слякоть — к затяжным дождям.

Именинники 14 сентября

14 сентября именины у российской певицы Татьяны Булановой. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Сегодня, 14 сентября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Наталья;

Семён;

Татьяна. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев