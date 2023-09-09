В ОП РФ заявили о резонансных сообщениях о вбросах во второй день выборов
Сообщения о вбросах бюллетеней стали резонансными во второй день выборов в России. Такое заявление сделала председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.
Среди таких сообщений — публикация в телеграм-канале регионального отделения одной из партий в Липецкой области. Там разместили видео с участка № 1532, на котором, как отметил автор ролика, запечатлён вброс.
"Направлена жалоба по данному факту. Избирательной комиссией Липецкой области ведётся проверка. Согласно видеозаписи, это было совершено вчера по итогам первого дня голосования", — отметила Булгакова в ходе брифинга в ситуационном центре ОП РФ.
Она добавила, что на данном участке после первого дня выборов бюллетени перемешали в сейф-пакете и сложили в сейф, где они хранились ночью. Если этот случай подтвердится, то такие листы признают недействительными. Общественный штаб региона уже подключили к решению вопроса.
Кроме того, председатель комиссии ОП РФ сообщила, что волонтёры ситуационного центра свыше девяти тысяч раз связывались с наблюдателями на местах, которые заявили о 112 отклонениях от золотого стандарта, то есть от правил по организации голосования: пока подтвердились только 12 случаев, 59 оказались не соответствующими действительности, ещё 41 пока обрабатывают. Причём девять сообщений уже устранены — они были связаны с процедурой проведения голосования и незаконной агитацией.
Напомним, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в удалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.
ТАСС / Алексей Коновалов