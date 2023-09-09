В ОП РФ заявили о резонансных сообщениях о вбросах во второй день выборов

Сообщения о вбросах бюллетеней стали резонансными во второй день выборов в России. Такое заявление сделала председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.

Среди таких сообщений — публикация в телеграм-канале регионального отделения одной из партий в Липецкой области. Там разместили видео с участка № 1532, на котором, как отметил автор ролика, запечатлён вброс.

"Направлена жалоба по данному факту. Избирательной комиссией Липецкой области ведётся проверка. Согласно видеозаписи, это было совершено вчера по итогам первого дня голосования", — отметила Булгакова в ходе брифинга в ситуационном центре ОП РФ.

Она добавила, что на данном участке после первого дня выборов бюллетени перемешали в сейф-пакете и сложили в сейф, где они хранились ночью. Если этот случай подтвердится, то такие листы признают недействительными. Общественный штаб региона уже подключили к решению вопроса.