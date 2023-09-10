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10 сентября, 03:24

Крупнейший за десять лет алмаз ювелирного качества добыт в Якутии

АЛРОСА: В Якутии найден крупнейший за десять лет алмаз ювелирного качества

<p>Самый крупный за последние 10 лет в России алмаз, найденный в Якутии ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong>t.me / <a href="https://t.me/Alrosa_news/942" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ALROSA</a></p>

Самый крупный за последние 10 лет в России алмаз, найденный в Якутии © t.me / ALROSA

В Якутии на алмазном прииске Маят добыт крупнейший за последнее десятилетие алмаз ювелирного качества, найденный на территории России. Его масса — 390,7 карата. Об этом в телеграм-канале сообщила компания "АЛРОСА".

"9 сентября 2023 года, прииск Маят, Республика Саха (Якутия), компания "Алмазы Анабара" группы "АЛРОСА" добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) самый крупный за последние десять лет в России алмаз ювелирного качества. Масса рекордсмена составила 390,7 карата", — рассказали в компании.

Находка выглядит как светлый кристалл нестандартной формы, по краям имеющий жёлто-коричневый ореол. В компании заявили, что это уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета. Предыдущий крупнейший алмаз был обнаружен в 2013 году, а его масса составила 401 карат.

Генеральный директор компании Павел Маринычев счёл обнаружение алмаза беспрецедентным событием и отличным финалом промывочного сезона этого года. Теперь специалисты должны изучить и оценить потенциал алмаза, а также проанализировать его характеристики.

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Анатолий Симоненко
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  • Саха (Якутия), Республика

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