Крупнейший за десять лет алмаз ювелирного качества добыт в Якутии

В Якутии на алмазном прииске Маят добыт крупнейший за последнее десятилетие алмаз ювелирного качества, найденный на территории России. Его масса — 390,7 карата. Об этом в телеграм-канале сообщила компания "АЛРОСА".

"9 сентября 2023 года, прииск Маят, Республика Саха (Якутия), компания "Алмазы Анабара" группы "АЛРОСА" добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) самый крупный за последние десять лет в России алмаз ювелирного качества. Масса рекордсмена составила 390,7 карата", — рассказали в компании.

Находка выглядит как светлый кристалл нестандартной формы, по краям имеющий жёлто-коричневый ореол. В компании заявили, что это уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета. Предыдущий крупнейший алмаз был обнаружен в 2013 году, а его масса составила 401 карат.



Генеральный директор компании Павел Маринычев счёл обнаружение алмаза беспрецедентным событием и отличным финалом промывочного сезона этого года. Теперь специалисты должны изучить и оценить потенциал алмаза, а также проанализировать его характеристики.