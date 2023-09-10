Памфилова призывает выжечь "калёным железом" давление админресурсом на избирателей
Памфилова призвала выжечь "калёным железом" применение админресурса на выборах
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что попытки давления админресурсом на избирателей должны быть выжжены "калёным железом" к президентским выборам. Она отметила, что необходимо серьёзно относиться ко всем жалобам по этому вопросу.
"К выборам президента мы должны вообще выжечь это [применение админресурса] калёным железом. Вы знаете, как наши люди, тем более сейчас, относятся к элементам принуждения: не просто с раздражением, мы получаем обратно противоположный результат", — сказала председатель Центризбиркома.
По её словам, чем больше степень давления на людей, тем сильнее они сопротивляются. Памфилова также призвала серьёзно относиться к жалобам на применение административного ресурса, "даже анонимным". При этом она подчеркнула, что "реальных обращений" относительно давления и применения админресурса минимум.
Лайф напоминает, что 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.
ТАСС / Сергей Карпухин