Памфилова призывает выжечь "калёным железом" давление админресурсом на избирателей

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что попытки давления админресурсом на избирателей должны быть выжжены "калёным железом" к президентским выборам. Она отметила, что необходимо серьёзно относиться ко всем жалобам по этому вопросу.

"К выборам президента мы должны вообще выжечь это [применение админресурса] калёным железом. Вы знаете, как наши люди, тем более сейчас, относятся к элементам принуждения: не просто с раздражением, мы получаем обратно противоположный результат", — сказала председатель Центризбиркома.